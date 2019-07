Rareş Bogdan va fi propus pentru funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL

Europarlamentarul liberal Rareş Bogdan va fi propus, la Consiliul Naţional din 8 august, pentru funcţia de prim-vicepreşedinte politic al PNL de către preşedintele partidului, Ludovic Orban, potrivit unor surse liberale.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat luni că Biroul Executiv al PNL a decis convocarea pe 8 august a Consiliului Naţional, iar printre punctele care se vor afla pe ordinea de zi va fi şi alegerea unui prim-vicepreşedinte al liberalilor.

"Am luat decizia de a convoca Consiliul Naţional al PNL în data de 8 august la orele 16,00. Am stabilit ordinea de zi pentru acest Consiliu Naţional. Printre punctele înscrise pe ordinea de zi sunt: raportul Biroului Executiv, raportul grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor, Senat şi Parlamentul European, aprobarea integrării PACT condus de Sebastian Burduja în cadrul PNL - practic finalizarea procedurii de integrare a PACT în PNL. De asemenea, am prevăzut pe ordinea de zi alegerea unui prim-vicepreşedinte al partidului, prim-vicepreşedintele politic din cadrul structurii de conducere a PNL, şi vom avea un punct distinct privitor la alegerile prezidenţiale şi demararea campaniei electorale pentru prezidenţiale, campanie care va începe cu campania de strângere de semnături pentru candidatura preşedintelui Klaus Iohannis", a declarat Orban, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.

Funcţia de prim-vicepreşedinte pe strategii politice a fost vacantată în septembrie anul trecut, după ce primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, preşedintele organizaţiei judeţene Bihor a Partidului Naţional Liberal, a demisionat.