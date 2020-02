Victor Ponta: Pro România va vota un premier care nu aparţine niciunui partid

"Zadarnicirea combaterii bolilor" este infractiune in Codul Penal si se pedepseste cu inchisoare de pana la 2 ani sau cu amenda. Astfel, cei care, intentionat sau nu, pun bete in roate autoritatilor in lupta cu virusul din China e bine sa stie ca, pe langa sanatatea lor si a celor din jur, isi risca si libertatea.

Se fac verificari ample la 16 - 17 banci, in contextul unor suspiciuni de spalare de bani, a anuntat Nicolae Cinteza, director in Directia Supraveghere din Banca Nationala a Romaniei (BNR). In plus, DIICOT a si deschis o actiune penala in acest sens.