Alin Petrache despre bugetul FRRugby pe 2021: "Când este neputinţă managerială începi să te răzbuni!"

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat că Ministerul Tineretului şi Sportului a dat dovadă de "neputinţă managerială" în privinţa împărţirii bugetelor către structurile sportive. El consideră incorecte criteriile de alocare a sumelor, pentru că nu s-a ţinut cont de numărul de angajaţi ai federaţiilor şi de competiţiile la care participă sportivii. FRR a înregistrat o scădere semnificativă a sumei alocate pentru 2021 de la bugetul de stat, de 2,2 milioane de lei comparativ cu anul 2020. În acest an, Ministerul Tineretului şi Sportului a alocat federaţiei de rugby 4.000.000 de lei, comparativ cu 6.200.000 lei în 2020.

"Noi avem o reducere de 42%, de ce? Pentru că anul trecut majoritatea federaţiilor am dat banii înapoi când a început pandemia, pentru că nu mai erau competiţii, intrasem în stare de urgenţă. Şi atunci foarte multe federaţii au dat nişte bani înapoi pentru Ministerul Sănătăţii, pentru pandemie. Noi din luna martie nu am mai avut competiţii şi au început în toamnă. Ar fi trebuit să fie luat ca exemplu anul 2019, nu 2020, pentru că în 2020 nu au avut loc competiţii. Pe mine nu mă deranjează atât de tare cum a împărţit banii, deşi nu a folosit anumite criterii, la numărul de sportivi, la competiţii. La noi este o competiţie la patru ani la nivel înalt, la care ne calificăm de fiecare dată, cu sincopa din 2019. Noi anul trecut am avut 5,4 milioane, pentru că am dat un milion înapoi pentru Ministerul Sănătăţii şi am avut aproape şase luni de activitate. Aici se arată neputinţa managerială a ministrului şi atunci când este neputinţă managerială începi să te răzbuni. De ce să te răzbuni pe echipele naţionale? Ce vină au cele 11 echipe naţionale? Criteriile trebuie aplicate corect. O echipă de rugby are 47 de membri acum când pleacă în Georgia, 32 de sportivi şi restul staff", a declarat Petrache.

Oficialul FRR afirmă că va fi obligat să facă restructurări în cadrul federaţiei pe care o conduce: "E îngrozitor, gândeşte-te că nu s-au făcut nişte studii. În primul rând, federaţia ar fi trebuit întrebată câţi angajaţi are. E neprofesional să nu vii să întrebi, pentru că oamenii ăia eu va trebui să le reduc drastic salariile şi să îi pun pe liber pe unii. Să vină să întrebe câte echipe naţionale ai, câţi antrenori, preparatori fizici, doctori, nu s-au întreba lucrurile astea. Dar problema e alta, că el ca ministru nu s-a zbătut pentru bugetele federaţiilor deloc. Anul trecut au fost aproape 150 de milioane la federaţii, iar anul ăsta avem 90, este o reducere drastică. Cu ce bani să ne ducem la competiţiile internaţionale de anul ăsta? Pe mine nu mă întreabă nimeni lucrurile astea. Din aprilie eu nu mai am bani, o să predau cheile, pentru că nu am cum din punct de vedere financiar. Pe mine nu m-a întrebat nimeni câte echipe naţionale am, câte sunt calificate". Alin Petrache a spus că pentru a putea lua în calcul pregătirea echipelor de rugby în 7 pentru Jocurile Olimpice are nevoie de o strategie pe termen lung, care nu poate fi pusă în practică cu un buget mic.

"Şi ar fi trebuit să nu spună că medalia olimpică este targhetată de minister, pentru că de lucrurile astea se ocupă, aşa cum a spus Covaliu, COSR, MTS este ministerul tuturor federaţiilor, tuturor sportivilor, tuturor celor care practică sport în România. Nu este ministerul medaliilor olimpice. Acum arată ca ministerul medaliilor olimpice, ceea ce nu este normal. Îşi arogă drepturile pe care le are Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Şi comitetul ce face, care mai este treaba lui acum? Am văzut că pune foarte mare accent pe medalii olimpice. Vreau să mă duc cu echipele naţionale de rugby în 7, feminin şi masculin, să participe la o competiţie internaţională din care adună punctaj pentru a ne califica. Să nu se uite că suntem prima medalie olimpică şi suntem un sport olimpic abia promovat. Eu am nevoie de o strategie pe următorii 10 ani şi de un buget care să îmi asigure această strategie. Cum să îmi asigur această strategie, dacă eu plec în 2019 cu nişte bani, în care am discutat despre strategie, şi acum primim aceşti bani care nu îmi ajung nici să duc la competiţii echipele de tineret, deşi sunt la campionate europene. Aici este problema, dacă targhetezi medalia olimpică, ajută-ne te rog, dă-ne buget, hai să discutăm. Noi avem o strategie până în 2032 pe care o respectăm ca pe o biblie. Cum să o respectăm cu un asemenea buget, cum să fac?", a mai spus Petrache pentru Agerpres.