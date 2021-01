Ana Maria Prodan il descrie pe Gigi Becali: "Are 1,20 m pe scaunel cu mainile ridicate, cap ca sa nu ii ploua in gat, ca nu il foloseste!"

Dupa ce Gigi Becali a anuntat ca toti jucatorii de la FCSB trebuie sa rupa intelegerile cu Ana Maria Prodan, impresara a declansat un atac furibund la adresa patronului echipei, trecand la jigniri suburbane.

"Este penibil de la A la Z. E mic si la statura si la minte. De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Spune ca m-am ridicat pe umerii lui, pai, el are umeri? Are 1,20 metri, pe scaunel, cu mainile ridicate. Ce umeri are el? Are bust si cap ca sa nu ii ploua in gat, ca nu il foloseste. El se ia cu mine? A facut scoala pe scari. El nu poate sa mai vorbeasca vreodata cu mine sau in fata mea. Sa isi aduca aminte cum se gudura pe langa mine si sa isi aduca aminte cum ma ruga sa vorbesc frumos despre el pe la televizor.

Sa spun ca e cel mai mare si mai destept din familia Becali. Ii spun eu, ca sunt un om corect, ca nu are niciodata cum sa se ridice la nivelul varului sau. Ala macar a facut istorie ca a fost primul manager din Romania si a facut transferuri mari. El, saracul, ce a facut? A avut noroc ca a stat sclavul unor oameni importanti si le-a luat apoi lucrurile, noi stim lucrurile astea. Ce, are vreo scoala sa fie vreun destept? Nu! El a fost omul potrivit, la locul potrivit", a declarat Anamaria Prodan.

"Nu are cum sa vorbeasca el de niste oameni care au facut performanta. El, care a fost la puscarie cu restul trupei, daca nu erau Prodan si Reghecampf, era muritor de foame. Nu mai avea nici echipa, nici jucatori si nu se mai dadea mare. Eu nu vreau sa vorbesc mai multe, ca il ia cu catuse imediat! Daca nu isi vede de treaba lui, incep eu sa vorbesc. Ca eu mai am si dosare, mai am multe! Sa taca din gura cat il mai rog frumos. Il mai rog inca o data. E pentru ultima data. Sa isi vada de treaba lui ca altfel e jale pe vale!", a mai declarat Ana Maria Prodan.