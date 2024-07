Atletului francez Sasha Zhoya i s-a aprobat cererea de a defila în fustă la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris

Principalul candidat la o medalie la atletism, francezul Sasha Zhoya, va putea defila în fustă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Atletul, care va alerga în cursa de 110 m obstacole, a cerut să poarte o fustă vineri seara, când va avea loc Ceremonia de deschidere la Paris. După discuții cu Comitetul Olimpic și Federația Franceză de Atletism, i s-a aprobat cererea.

Când ținutele delegației franceze au fost concepute de casa de modă Berluti, s-a planificat ca bărbații să poarte un costum pantalon cu jachetă cu mânecă lungă, iar femeile să aibă de ales între o fustă sau pantaloni și o jachetă cu sau fără mâneci.

Nimeni nu a prezis atunci că un bărbat sportiv ar vrea să poarte o fustă. DarSasha Zhoya, în timp ce proba ținutele în urmă cu câteva săptămâni, a cerut să poarte una. „Dacă femeile au dreptul să poarte pantaloni, ar fi bine ca bărbații să aibă dreptul să poarte fuste. În 2024, putem face orice! Nu mai există modă bărbați/femei acum", a explicat el în documentarul „At the Heart of the Games" difuzat luni seară la France 2.

Atletul a încercat chiar să poarte o fustă peste pantaloni. O cerere destul de clasică până la urmă pe podiumurile de modă în timpul prezentărilor de modă, la Paris sau în întreaga lume, unde non-genul nu mai este excepțional, unde moda unisex este obișnuită. Deși până la urmă nu i se va acorda combinația fustă-pantaloni, Sasha Zhoya a obținut totuși, după o "luptă" de câteva zile, potrivit informațiilor de la Le Parisien, dreptul de a purta o fustă vineri seara, în cadrul ceremoniei de deschidere.

Cât despre Berluti, deținut de grupul de lux LVMH, partener premium al JO2024, evident că si-au dat seama rapid de avantajul unei astfel de alegeri, deoarece sportivul va fi inevitabil în centrul videoclipurilor vineri seară. Federația Franceza de Atletism și a CNOSF nu au fost neapărat în favoarea acestei alegeri neconvenționale. Dar, în cele din urmă, dorința lui Sasha Zhoya a fost respectată.