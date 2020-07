Bonus urias pentru Lucescu la Kiev, daca ia titlul. Maruntis pentru Supercupa Ucrainei. Totul despre banii romanului, la Kiev

Contestat dur de suporteri, Mircea Lucescu ramane la Kiev, unde vrea sa ia titlul cu Dinamo, in Ucraina. Va fi greu, Sahtior Donetk este o echipa foarte buna, greu de batut.

O stie asta si patronul Surkis, care pe langa salariu, i-a pus si un bonus urias, in cazul in care Lucescu va castigat titlul, in Ucraina, cu Dinamo Kiev. 1 milion de euro va incasa romanul, daca la finalul sezonului, va fi pe primul loc. Antrenorul roman castiga 150.000 de euro lunar, la Kiev. Pe langa asta, Lucescu va mai incasa 50.000 de euro, daca pe 25 august, in Supercupa Ucrainei, va bate pe Sahtior Donetk.