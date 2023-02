Campionul surpriză de la snooker: anul trecut s-a îmbătat la Turkish Masters și a căzut într-o toaletă!

Robert Milkins, 46 de ani, a câștigat turneul de snooker Welsh Open după ce l-a învins în finală pe Shaun Murphy, scor 9-7. A fost al doilea titlu din cariera englezului, însă el a ieșit pe primul loc și în ierarhia BetVictor Series, ceea ce i-a adus un premiu total uriaș: 230.000 de lire sterline!

"Este cea mai frumoasă săptămână din viața mea", a spus Robert Milkins, care va urca în Top 16 și ar putea obține calificarea automată la Campionatul Mondial. Milkins s-a remarcat anul trecut în mod negativ la ceremonia de deschidere a Turkish Masters din Antalya. S-a îmbătat atât de rău încât a căzut într-o toaletă și a suferit o comoție, fiind transportat la spital. Milkins le-a cerut scuze turcilor și s-a întors în turneu.

"Am băut mult prea mult și ceva s-a întâmplat. Nu știu exact ce s-a întâmplat, nu îmi aduc aminte detalii, habar nu aveam unde sunt. A fost ziua mea și am băut pentru o lungă perioadă, dar nu vreau să sune ca o scuză, nu am vreo scuză. Pot doar să îmi cer scuze pentru cei pe care i-am ofensat în acea seară", a spus Milkins la vremea respectivă.