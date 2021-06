Care sunt primele trei transferuri făcute de Gică Hagi la Farul Constanța

Viitorul și Farul Constanța au fuzionat, iar Gică Hagi a anunțat deja primele trei transferuri. "Regele" revine în antrenorat, iar obiectivele grupării din Liga 1 sunt ambițioase.

"Am luat cel mai bun portar, după părearea mea, pe Mihai Aioani. Are 21 de ani, e născut în 1999. Va fi unul dintre portarii echipei naționale în doi ani. Trebuie să-l aducem acolo. Avem mare încredere în el, de aceea i-am lăsat să plece pe Căbuz și pe Cojocaru. Ambii erau foarte buni, voiau să joace, concurența era prea mare, așa că am decis că e mai bine pentru ei să plece.

Am luat un fundaș central care s-a format la Farul (n.r. Ionuț Larie). Se apără bine, e bine poate cel mai bun la construcție din Liga 1. L-am luat pe Adi Petre, e născut 1998, e vârful echipei naționale de tineret. Mie îmi place să resuscitez jucători, mă înham la acest lucru, vrea să-l fac să dea goluri" - Gică Hagi, într-o conferință de presă.

Mihai Aioanei: cotat la €650.000

Ionuț Larie: cotat la €300.000

Adrian Petre: cotat la €450.000