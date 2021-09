Ce le spunea Ivan Patzaichin apropiaților pentru a-și ascunde boala care l-a răpus

Ivan Patzaichin a murit, la 71 de ani, lăsând în urma sa multă durere și întristare. Foarte puțini au știut că Ivan se lupta cu un cancer pulmonar, care s-a agravat în ultima perioadă și care finalmente l-a răpus.

Fostul mare sportiv nu a făcut publică suferința, ba din contră spunea că e bine, că are niște mici probleme medicale. Jurnalista Sonia Simionov, nepoata lui Toma Simionov, colegul lui Ivan din barca victorioasă în atâtea bătălii, a dezvăluit ultima ei discuție cu Patzaichin.

„Am vorbit acum vreo trei săptămâni cu el, atunci când mi-a spus că este internat la Elias și m-am îngrijorat pentru că nu știam nimic despre starea lui de sănătate. M-am gândit la Covid. Nu era așa nu avea Covid. Am vorbit cu el la telefon. Vorbea greu, vorbea răgușit. Mi-a zis că are niște probleme la plămâni și la stomac, nimic grav, și că în câteva zile îl vor externa. Aflu că de fapt el așa păcălea pe toată lumea ca să nu îngrijoreze pe nimeni. În realitate a fost externat la vremea respectivă, dar a ajuns acasă pentru că medicii, din câte am înțeles, nu prea mai aveau ce să facă", a povestit Sonia Simionov.