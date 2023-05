Cozmin Gușă: "Răzbunarea e arma prostului! Despre Novak și ilegalitățile sale de la Ministerul Sportului veți mai auzi"

Sunteți la curent cu toate excesele și ilegalitățile pe care le-a făcut Eduard Novak, campion paralimpic la ciclism, pe care le-a făcut în calitate de Ministru, dar și ca președinte de federație, notează Cozmin Gușă, în editorialul „Omul negru al zilei - Eduard Novak", scrie solidnews.ro.

Sunteți la curent cu toate excesele și ilegalitățile pe care le-a făcut Eduard Novak, campion paralimpic la ciclism, pe care le-a făcut în calitate de Ministru, dar și ca președinte de federație. În plus față de toate acestea, ministrul Novak a semnat ieri un ordin ilegal conform căruia s-a declanșat un control la Federația Română de Judo, pe care o conduc, în urma unei sesizări legate de o fundație, Judo for Romania, care este de fapt o asociație.

Mai precis, un prieten din tinerețe al lui Marius Vizer și actual prieten, un scandalagiu din judoul românesc, a făcut o plângere către Eduard Novak, curios sau deloc curios la doar două zile distanță după întâlnirea dintre Marius Vizer și Eduard Novak de la Doha, de la Campionatul Mondial de Judo. Ulterior, ziariștii lui Florian Coldea, al treilea personaj, au mediatizat în exces, cu mine pe prima pagină, prezentat acolo ca ultimul corupt, ziariștii de la News Week , ziariștii de la Cotidianul a lui Cornel Nistorescu; apropo, Marius Bostan, omul lui Coldea, care-i finanțează pe mulți dintre cei care scriu după părerea mea împotriva Statului Român, este și el acolo. Asta e înșiruirea de personaje legate de ministrul Novak, concluziile le puteți trage singuri.

Federația Română de Judo este ok, nu mai are datorii ca atunci când am preluat-o, în urmă cu peste 6 ani. Poate să fie controlată oricând și este controlată începând de astăzi. Dar, domnul Novak, ce faci matale poate fi chiar abuz în serviciu, deoarece ai fundamentat acest control pe o plângere a unui scandalagiu care are legătură cu o entitate privată, nelegată de Federația Română de Judo, care nu-i fundație, e asociație și nu mai lucrează de cinci ani. Și ca să știi, băi, Eduard Novak, această asociație a fost ideea prietenului tău, Marius Vizer, de-aia în acea fundație, pe lângă mine, au fost cooptați încă doi oameni; trei am fost de toți, prieteni de-ai lui Marius Vizer foarte apropiați. Unul dintre cei doi, căruia nu-i dau numele, a fost și președintele acestei asociații, Judo for Romania. Asociația n-a luat bani de la stat, iar cele câteva mii de euro pe care le-a încasat în acea perioadă cât a funcționat, maximum doi ani, au fost cheltuite strict pentru Federația Română de Judo, achitând diverse cheltuieli.

Mă gândesc că Marius Vizer o fi uitat că e ideea lui și că a avut prieteni care au condus acea fundație, atunci eram și eu printre prietenii lui, dar nu conduceam fundația, și l-a pus pe Eduard Novak să mă atace, lucru pe care l-a făcut cu ocazia sejurului pe care Marius Vizer, în calitate de președinte al IJF, i l-a oferit lui Eduard Novak în Qatar, săptămâna trecută, rețineți, loc unde domnul Eduard Novak, în calitatea sa de ministru în Guvernul României, nu a vizitat lotul olimpic de judo român care era acolo.

Novak știe că sunt singurul președinte de federație sportivă care nu are salariu. Nici măcar un litru de benzină nu am avut de la Federația Română de Judo. În schimb, am adus bani, și nu puțini, conform bilanțului, iar cu acești bani Federația Română de Judo a dus-o foarte bine. Știe însă Eduard Novak că m-am ocupat personal ca el să plece din poziția de Ministru al Sportului, militând public pentru asta, deoarece îl consider un dezastru managerial. Nu m-am ascuns și știți, în ultimele luni, am spus oricui a vrut să audă despre isprăvile negative ale lui Eduard Novak în poziția de ministru.

Așadar, Eduard Novak ești omul negru, pentru că ataci din nou judoul, după ce ne-ai tăiat bugetul cu 40% în acest an, tot împins de la Budapesta, și știu că ești supărat, dar trebuia să pleci oricum din motive de incompetență. Nu trebuia să faci ceea ce faci în aceste zile, trăgându-i pe toți oamenii din minister în excesele tale administrative, în aceste controale la care unii dintre ei ar putea să fie încadrați complici la abuz în serviciu. Răzbunarea e arma prostului! E valabil și pentru tine, Novak și pentru prietenii tăi de la Budapesta, ce te coordonează. Părerea mea, vorba lui Nea' Nicu Văcăroiu, e că despre Novak și ilegalitățile sale de la Ministerul Sportului veți mai auzi în curând, cele legate de plata cu sute de mii de euro a tatălui său fiind printre cele mai mici pagube pe care le-a generat bugetului de stat acest om negru al zilei de 24 mai 2023, se arată în editorialul semnat de Cozmin Gușă, potrivit solidnews.ro.