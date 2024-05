De ce era interesat Coldea de fotbal si a manipulat alegerile la FRF pentru Burleanu. Fostul șef SRI a fost fotbalist la UTA Arad

Născut în 1971, în localitatea Târnova, Coldea s-a făcut remarcat pe teren ca fotbalist încă din timpul școlii, așa că a fost selecționat în echipa de juniori a clubului UTA Arad.

Dezvăluirea a fost făcută de fostul șef al SRI în 2008, an în care acesta a fost intervievat de Victor Ciutacu. Pe atunci, Coldea era adjunct al SRI. "Interesant, da. Chiar o scurtă bucată de timp am jucat la UTA Arad, la juniori", a răspuns Florian Coldea, la una din întrebările pe care Ciutacu i le adresase.

Florian Coldea a fost interesat mereu de fotbalul intern. Ba chiar au existat indicii ca ca prin anumite tertipuri au fost inluentate pariuri in campionatul intern sau cele cu echipe romanesti in meciuri internationale pentru sume fabuloase, prin presiuni asupra jucatorilor, antrenorilor, ori a patronilor de cluburi.

In plus, Coldea a fost decisiv in alegerea lui Burleanu la FRF in detrimentul lui Gică Popescu si cum a fost directionata ancheta asupra internationalului român, ca si condamarea acestuia la momentul oportun. In mai multe medii se spune ca Burleanu a devenit mai apoi un executant al celor pe care Coldea le cerea pnetru nationala României.