Dupa o confruntare nebuna cu Honved, Craiova se califica in turul III preliminar din Europa League

Universitatea Craiova s-a calificat in turul III preliminar al Europa League dupa un duel nebun cu ungurii de la Honved. Oltenii au obtinut calificarea cu mari emotii, avand nevoie de penaltiuri pentru a obtine biletele pentru faza urmatoare a competitiei.

Dupa 0-0 in turul de la Budapesta, cei de la Craiova porneau ca mari favoriti in returul de pe "Oblemenco", insa realitatea din teren a fost alta. Desi au dominat copios in fata unui adversar care a avut ca unic scop apararea, elevii lui Papura au fost rareori cu adevarat periculosi. Cea mai mare ocazie a partidei a fost irosita de Cicaldau in debutul partii secunde, acesta lovind bara cu un sut puternic din lovitura libera.

Fara gol marcat in cele 180 de minute ale dublei manse s-a intrat in prelungiri, acolo unde nu s-a intamplat nimic notabil pana spre final.

In minutul 119 nervii au cedat din nimic, Qaka lovind un adversar si provocand un meleu in care s-au implicat mai multi fotbalisti. Arbitrul de centru a urmarit incidentele pana cand a fost lovit de o petarda aruncata din tribune.

Afectat serios, "centralul" a suspendat jocul 40 de minute si, pana la urma, i-a cedat fluierul rezervei sale, care a reluat partida si a trimis soarta calificarii la loteria penaltiurilor. Acolo Pigliacelli a fost eroul gazdelor, goalkeeperul italian aparand trei lovituri de la 11 metri si calificand Craiova in turul III preliminar al Europa League, acolo unde o asteapta o "dubla" de foc cu AEK Atena.