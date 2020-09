Eveniment unic în istoria sportului de la noi: Campioana României la fotbal susține judoul românesc!

În această dimineață, Florin Bercean, în calitate de vicepreședinte executiv al FR Judo, împreună cu conducerea CFR Cluj, au parafat o colaborare, excepțională prin consecințele ei pozitive, între fotbal și judo.

"În esență, agreementul prevede sponsorizarea cu 100.000 de euro a loturilor olimpice de judo ale României din partea CFR Cluj, în vederea pregătirii pentru Olimpiada de la Tokyo, respectiv contribuția antrenorilor din judo la pregătirea specifică a fotbaliștilor campioni din Cluj. FR Judo n-a avut probleme de finanțare în ultimii patru ani de când am preluat președinția, și nici n-o să aibă. Gestul prietenului Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, trebuie aplaudat nu doar pentru noblețea sa, dar și pentru că Neluțu a înțeles că această 'frăție' între judo și fotbal, va genera mutații pozitive în abordarea colaborării din sportul românesc, respectiv în încurajarea sponsorizării sporturilor strategice , dar cu public mai puțin! Mulțumesc mult, în numele judo-ului românesc! Ca să fiu corect, și ca să nu-mi atribui merite pe care nu le am, trebuie să vă spun că ideea a fost a fiului meu Andrei (judoka cu vechime de 18 ani), care a fost inspirat în urma discuțiilor cu Neluțu Varga, dar și cu Vasile Dâncu, cu care și el este prieten. În Ardeal la noi se zice că 'vine vremea în care și puiul o învață pe cioară!'...", scrie Cozmin Gușă, presedintele FR Judo pe pagina sa de Facebook.