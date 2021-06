Fotbal spectacol in meciul de deschidere de la EURO 2020. Italia a umilit-o pe Turcia si viseaza la trofeul european

Italia a spulberat Turcia in meciul de deschidere de la EURO 2020,3-0. Chiar daca la pauza a fost 0-0, oamenii lui Mancini au navalit peste turci in repriza a doua si le-au dat 3 goluri.

Regina s-a intalnit vineri, 11 iunie, cu presedintele american Joe Biden sub baldachinul celei mai mari paduri tropicale indoor, la Eden Project, unde a gazduit o receptie pentru liderii din Grupul celor Sapte, prezenti in Marea Britanie la un summit de trei zile, scrie Reuters.

Un barbat in varsta de 28 de ani din Galati a fost arestat pentru o crima comisa in seara zilei joi, 10 iunie. Criminalul, pe nume Armin Balauca, a ucis un barbat de 39 de ani, pe care l-a asteptat la iesirea din blocul in care locuia, in zona cunoscuta in Galati ca "Ultimul Leu".