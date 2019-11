FRF scapa de Contra: Primii doi antrenori cu care a inceput negocierile pentru preluarea nationalei

Federatia Romana de Fotbal va renunta la serviciile lui Cosmin Contra dupa meciul cu Spania, ultimul din aceste preliminarii. Ratarea directa a calificarii i-a fost fatala lui Contra, caruia nu ii va fi prelungit contractul.

Oficialii Federatiei Romane de Fotbal au inceput deja discutiile pentru gasirea unui inlocuitor, iar primul nume pe lista in momentul de fata este Dan Petrescu. Cu acesta s-a ajuns chiar si la detaliile financiare si ar fi de acord sa preia nationala, daca isi rezolva situatia contractuala cu CFR Cluj, conform Gsp. De asemenea, pe lista Federatiei se afla si Gica Hagi, insa in cazul acestuia situatia este mai incalcita. Hagi este si patronul clubului Viitorul Constanta, iar venirea sa la nationala ar putea fi interpretata ca un conflict de interese. O decizie in privinta noului selectioner va fi luata saptamana viitoare, dupa meciul cu Spania.