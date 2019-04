Gigi Becali a anuntat cine va antrena FCSB in sezonul urmator

FCSB a facut inca un pas gresit pe terenul lui CFR Cluj si este tot mai departe de castigarea titlului. Adus in iarna pentru a castiga titlul, antrenorul Mihai Teja s-a departat si mai mult de obiectiv.

Totusi, Gigi Becali a anuntat ca nu-l va demite chiar si in cazul in care va pierde titlul. "Nu se pune problema sa renunt la Teja in vara. Noi nu mai avem cum sa pierdem locul doi, astfel ca nu putem discuta de asa ceva. Oricum, si daca am fi luat titlul, tot nu aveam echipa de Champions League", a afirmat Becali la Digi Sport.

CFR Cluj si FCSB au terminat la egalitate, scor 0-0, intr-un meci din etapa a 5-a a play-off-ului Ligii 1. Dupa acest rezultat, CFR Cluj conduce in Liga 1, cu 38 de puncte, in timp ce FCSB este pe locul doi, cu 35 de puncte. Ardelenii au si avantajul faptului ca nu au beneficiat de rotunjire la intrarea in play-off si, la egalitate de puncte cu FCSB, ar fi campioni. Etapa urmatoare, FCSB se va deplasa la Ovidiu pentru duelul cu Viitorul, iar CFR Cluj va merge la Sfantu Gheorghe pentru a intalni Sepsi OSK.