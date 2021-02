Gigi Becali dă ultimele detalii despre situaţia lui Florinel Coman: "Se poate să-i dea pușcărie 1, 2, 3 ani, e adevărat!"

Florinel Coman a fost prins luni dupa-amiaza pe autostrada A2 in timp ce rula cu 165 de km/ora si fara sa aiba carnet de conducere recunoscut in Romania. După ce a fost tras pe dreapta, fotbalistul celor de la FCSB le-a prezentat poliţiştilor un permis de conducere din Ucraina.

Polițiștii i-au întocmit fotbalistului roș-albaștrilor un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi au reţinut documentul prezentat la control în vederea continuării cercetărilor. În cazul în care după verificări se va constata că permisul este valid, dosarul penal va fi închis, iar Florinel Coman va rămâne doar cu sancţiunea pentru depăşirea vitezei legale. Gigi Becali nu-şi face probleme în privinţa lui Florinel Coman. Patronul roş-albaştrilor susţine că şi dacă va fi găsit vinovat, fotbalistul va primi o pedeapsă de închisoare cu suspendare.

"Se poate să-i dea pușcărie 1, 2, 3 ani, e adevărat. E grav, dar nu chiar atât de rău. Dacă o să aibă o cota joasă, eu am grijă de copiii mei, o să joace la FCSB și o să-i fac 50.000 de euro pe lună. Acum are 20.000, îi fac 50.000. Florinel e inteligent, face glume, dar nu e lider, pentru că face caterincă, iar un lider nu are voie să glumească. Depinde de familie, de educația aia de mic copil, de caracterul părinților. Vreau să spun că Man câștigă tot la fel, dar niciodată nu a mers cu 165 de km/h. Sunt oameni și oameni, alții mai teribiliști, agresivi, impulsivi. Le-am spus: 'Îl vedeți pe Ronaldo: muncă, muncă și iar muncă'", a declarat Gigi Becali.

"Nu există ca cineva să facă puşcărie pentru că merge fără permis. O să merg să vorbesc cu Donald Trump, dar nu mai e (n.r. râde). Plăteai şi-ţi luai carnetul din Cipru. Credeţi că e mare lucru de luat un carnet? Plăteşti aici 1000 de euro şi conduci. Dosarul ăsta e adevărat. Prima dată să se facă acolo ancheta, în Ucraina, că a fost laut prin fraudă şi ce vină are el. El l-a luat în Ucraina, să se ducă poliţia acolo să facă ancheta. Îmi pare bine că s-a întâmplat aşa. Să vorbim şi lucruri pozitive. E foarte bine că s-a întâmplat asta, să se înveţe minte şi să joace fotbal, pentru că el nu ştie sigur dacă e valabil carnetul lui, dar i-am zis eu 'Stai liniştit, carnetul e valabil în România, îţi garantez eu'.", a mai spus Gigi Becali.

"L-am căutat pe Florinel să discut cu el și să-l mai liniștesc. I-am spus că sunt alături de el și l-am rugat să nu se uite pe la televizor și pe site-uri în aceste zile. El este unul dintre jucătorii mei foarte importanți din echipă. Din punctul meu de vedere el trebuie să joace în următorul meci de campionat. Trebuie să fie bărbat și să treacă peste acesta problemă. De ce să nu joace?", a zis Becali. "În cel mai rău caz, el va primi cu suspendare. Nu este vreun infractor și nu este recidivist. Am văzut că s-a făcut atâta tam-tam după acest caz, dar unii văd că spun că nu a avut niciun fel de act la el. Te doare mintea de ce prostii pot să debiteze unii. Stați liniștiți că Florinel este bine și nu îl lasă la greu Gigi Becali", a afirmat Becali.