Hagi a rupt tăcerea: De ce şi-a dat demisia de la echipa pe care o patronează

Viitorul a ajuns pe mâna spaniolului Ruben de la Barrera, după ce Gheorghe Hagi a renunţat la postul de antrenor, după cinci ani şi zece luni.

În această perioadă, Viitorul a cucerit un titlu, o Cupă a României şi o Supercupă a României, însă sezonul recent încheiat a fost sub standardele din anii trecuţi, formaţia din Ovidiu ajungând în play-out. Aici însă, Hagi a defilat cu Viitorul, câştigând competiţia pentru evitarea retrogradării cu brio, fără emoţii. Chiar şi aşa, fostul internaţional a considerat că e momentul să-şi ia o pauză şi motivele tocmai le-a explicat la Telekom Sport, după două săptămâni în care nu oferise nicio declaraţie în mass-media.

Ce a spus Gheorghe Hagi?

*Această decizie, din punctul meu de vedere, a fost logică. Era normal ca după 10 ani în care am muncit foarte mult la Academie şi 6 ani la echipa mare, trebuie să vină şi ziua în care să las locul altcuiva.

*S-a terminat un ciclu, am scos şi o carte despre performanţele mele. Am dus echipa la un nivel destul de bun. An de an am luat-o de la capăt, cu toate plusurile şi minusurile. Vreau o pauză, apoi va urma altă provocare.

*Plăcerea de a antrena n-a dispărut, simt nevoia să fiu pe teren. Bineînţeles că mă văd să revin. Când vom avea parteneri să putem face performanţă în Europa, vom vedea, negociem.

*Nu ştiu cât durează pauza. Săptămâna viitoare se poate termina vacanţa. Mi-aş dori să antrenez o echipă care să vrea să câştige, să câştige şi în Europa. Contează ambiţia, obiectivul! Mă văd şi în afara Europei, oriunde.