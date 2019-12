Halep, in topul castigurilor din tenis. Cate milioane a facut Simona in 2019! E langa Nadal si Federer! | Sport.ro

Simona Halep s-a impus la Wimbledon dar nu a terminat intre primele trei in clasamentul WTA. Sportiva noastra se mentine intr-un top 10 al castigurilor in tenis. Simona se afla pe locul 8, cu 6.962.442 de dolari castigati.

Surprinzatoare este clasarea australiencei Ashleigh Barty, care ii depaseste pe Roger Federer si Dominic Thiem. Barty ocupa locul trei dupa un sezon fabulos, in care a castigat 11.307.587 de dolari. Sportiva de la Antipozi si-a trecut in palmares victorii la Turneul Campioanelor, Roland Garros, Miami si Birmingham.

Pe prima pozitie se afla ibericul Rafael Nadal, invingator recent in Cupa Davis. Nadal a avut si e o stagiune remarcabila la capatul careia a triumfat, printre altele, la Roland Garros si US Open. El a castigat 16.349.586 de dolari, in timp ce rivalul sau, Novak Djokovic e pe doi cu 13.277.228 castigati.

Primii zece clasati in topul castigurilor din tenis in 2019

1. Rafael Nadal (Spania), locul I ATP - 16.349.586 dolari;

2. Novak Djokovic (Serbia), locul 2 ATP - 13.277.228;

3. Ashleigh Barty (Australia), locul I WTA - 11.307.587;

4. Roger Federer (Elveţia), locul 3 ATP - 8.176.975;

5. Dominic Thiem (Austria), locul 4 ATP - 7.836.322;

6. Daniil Medvedev (Rusia), locul 5 ATP - 7.833.320;

7. Stefanos Tsitsipas (Grecia), locul 6 ATP - 7.272.204;

8. Simona Halep (România), locul 4 WTA - 6.962.442;

9. Naomi Osaka (Japonia), locul 3 WTA - 6.788.282;

10. Bianca Andreescu (Canada), locul 5 WTA - 6.504.150.