Ianis Hagi, mesaj pe Facebook după ce a fost trimis la tineret

Ianis Hagi e cel mai mediatizat jucător român şi cu o armată de următori pe reţelele de socializare. De aceea, ultima sa postare de pe Facebook, în care a oferit un prim comentariu după trimiterea sa la naţionala de tineret, s-a viralizat în doar câteva ore, adunând mii de like-uri şi sute de comentarii.

„Fericit să fiu din nou aici, mândru să reprezint România şi motivat să dau tot ce am mai bun. Meciul cu Danemarca are o importanţă uriaşă pentru noi, ne dorim enorm să ne calificăm la EURO U21. Am mai fost la un turneu final cu naţionala de tineret şi am simţit acea energie unică a unei competiţii importante. Suporterii naţionalei merită să se bucure din nou. Hai, România!", a scris mijlocaşul legitimat la Glasgow Rangers.

Cum se poate califica România U21

Singura şansă a tricolorilor mici de a obţine calificarea la Euro 2021 e să fie printre cele mai bune cinci naţionale de pe locul 2 în cele nouă grupe de calificare. Vestea bună e că elevii lui Mutu sunt la mâna lor şi nu depind de alte rezultate. Pe scurt, trebuie să bată Danemarca U21, deja calificată pentru turneul final, la Ploieşti, pentru a merge la braţ cu nordicii la Campionatul European de anul viitor.

Preliminarii Euro 2021, grupa a 8-a

1. Danemarca U21 9 8 1 0 20-8 25

2. România U21 9 6 1 2 21-6 19

3. Ucraina U21 8 3 1 4 10-10 10

4. Finlanda U21 9 3 1 5 13-15 10

5. Irlanda de Nord U21 9 2 3 4 7-10 9

6. Malta U21 8 0 1 7 3-25 1

Mai sunt de jucat:

Malta U21 - Ucraina U21 (13 noiembrie), Malta U21 - Finlanda U21, Ucraina U21 - Irlanda de Nord U21, România U21 - Danemarca U21 (17 noiembrie)

Clasamentul actual al echipelor de pe locul 2

1. Franţa U21 18 puncte

2. Polonia U21 14p

3. Belgia U21 13p

4. România U21 13p

5. Irlanda U21 13p

6. Portugalia U21 12p

7. Austria U21 12p

8. Scoţia U21 11p

9. Macedonia de Nord U21 8p

*Cele mai bune cinci echipe de pe locurile 2 vor merge la Euro 2021, alături de cele nouă câştigătoare ale grupelor preliminare. Vor fi, în total, 16 naţionale la turneul final, cu gazdele Ungaria şi Slovenia.