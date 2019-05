Modificari majore in Uefa Champions League, din sezonul viitor. Vezi ce schimbari apar

Noul sezon din Liga Campionilor vine cu schimbari, care au ca scop fluidizarea meciurilor, reducerea tragerilor de timp si incurajarea jocului ofensiv. Ultima partida care va mai juca pe regulamentul vechi este finala din acest an, de la 1 iunie, de la Madrid, dintre Liverpool si Tottenham. Cea mai controversata regula va fi cea conform careia orice gol marcat dupa ce mingea a atins mana, intentionat sau nu, va fi anulat.

Iata opt dintre cele mai importante modificari care vor avea loc in sezonul urmator in Liga Campionilor:

1. Ziduri fara adversari! De acum inainte, jucatorii echipelor aflate in ofensiva nu se vor mai putea infiltra in zidul format de fundasi. Daca in acest moment atacantii incearca sa creeze spatii in zidul advers si apeleaza la diverse tertipuri pentru a-l ajuta pe executant, din sezonul urmator niciun jucator advers nu va avea voie sa se apropie la mai mult de un metru de zid.

2. Out-ul de poarta nu se mai repeta. Din noul sezon, jucatorii nu vor mai fi obligati sa paraseasca careul in momentul repunerii de la 6 metri. Pana acum, daca portarul pasa la un coechipier aflat in interiorul careului, lovitura trebuia sa se repete, insa, din noul sezon, jocul va fi lasat sa continue.

3. Dispare "mingea de arbitru". Daca jocul va fi oprit in interiorul careului, portarul va primi direct mingea de la arbitru. Daca jocul va fi oprit cand mingea e in afara careului, atunci echipa care a atins-o ultima o va primi la reluare. Toti jucatorii vor trebui sa stea la o distanta de cel putin 4 metri fata de cel care primeste balonul de la arbitru.

4. Libertate mai mare pentru portari la penalty-uri. Din 2019-2020, portarii vor putea tine un singur picior pe linia portii in momentul executarii unui penalty. In prezent, loviturile ar trebui sa se repete daca portarii nu au ambele picioare pe linie.

5. Jucatorii vor fi obligati sa iasa de pe teren prin cel mai apropiat loc. In incercarea de a elimina tragerile de timp, in momentul unei schimbari, jucatorul scos de pe teren trebuie sa paraseasca suprafata de joc prin cel mai apropiat loc (nu sa mearga pana la centrul terenului ca in prezent).

6. Se schimba regula hentului! Daca un jucator inscrie dupa ce balonul i-a atins mana, atunci reusita e anulata indiferent daca hentul a fost intentionat sau nu. De asemenea, orice minge care atinge mana aflata deasupra nivelului umarului va fi considerata hent, cu o singura exceptie: daca jucatorul in cauza trimite mingea cu capul in propriul brat. Hent va fi acordat si la toate fazele in care jucatorul si-a marit suprafata corpului ajutandu-se de brate.

7. Cartonase pentru antrenori! Din sezonul 2019-2020, antrenorii vor primi cartonase rosii si galbene, exact ca jucatorii.

8. 12 rezerve in competitiile UEFA! De acum, formatiile din Liga Campionilor si Europa League vor putea numi 12 jucatori pe banca de rezerve (fata de 7 in prezent).