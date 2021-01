În primul sport i-au întrecut pe alții, în al doilea, pe sine

Cei mai mulți sportivi visează să ajungă profesioniști în sportul ales, dar sunt și unii care obțin acel succes și trec la un alt sport. Alegerile de acest gen pot fi făcute din diverse motive și deși acestea nu ajung în atenția publicului larg de cele mai multe ori, succesul și victoriile nu reușesc să rămână private.

După ce și-a consolidat renumele ca fiind unul dintre cei mai mari atleți olimpici din toate timpurile, Usain Bolt s-a retras în 2017; dar un an mai târziu a vrut să-și transfere abilitățile de pe pista de alergare, pe terenul de fotbal. În august 2018, a început să se antreneze în Gosford, Australia, împreună cu Central Coast Mariners din A-League.

Michael Jordan va fi întotdeauna amintit precum cel mai mare jucător NBA, care a pășit vreodată pe teren, dar baschetul nu a fost singurul sport pe care acesta l-a jucat. În octombrie 1993, baschetbalistul și-a anunțat retragerea din NBA, după ce a câștigat al treilea titlu cu Chicago Bulls. Luni mai târziu a lansat anunțul că încerca să adere la Chicago White Sox, echipă de baseball care aparținea tot proprietarului Bulls, Jerry Reinsdorf. A reușit acest lucru și a semnat un contract care i-a adus 127 de jocuri cu echipa afiliată, Birmingham Barons, membră a ligii minore de baseball. După ce a terminat sezonul 1994, în anul următor s-a întors la sportul care l-a făcut celebru și a câștigat încă trei campionate NBA.

În cazul în care sportul principal pe care îl practică cineva este un sport al minții, a doua alegere ar putea fi un sport care implică multă mișcare a corpului. Un jucător celebru care face acest lucru este Ben Spragg, care a optat pentru fotbal și pentru a se concentra uneori mai mult pe urmărirea mingii decât pe analiza ierarhiei mâinilor.

Gerard Piqué - fundașul Spaniei și Barcelonei - a demonstrat de-a lungul anilor că simpatia sa pentru verde trece dincolo de gazon și ajunge până la mesele rotunde de poker. Declarațiile sale cu privire la acest sport al minții, împreună cu rezultatele de invidiat obținute, demonstrează că nu doar pe terenul de fotbal se simte în elementul său. Îmi place foarte mult, spune el cu entuziasm, adică îmi place să mă aflu în multe situații diferite și să concurez mereu împotriva celor mai buni jucători, în acest caz, jucătorii de poker. Când mă așez la masă și știu că am această onoare, mă bucur cu adevărat de provocare. Am jucat în peste 400 de meciuri de fotbal, dar totuși am întotdeauna acest sentiment de emoție în stomac. Pentru mine, experiența înainte de a juca poker este aceeași ca înainte de a juca un meci.

Cel mai mare campion olimpic la înot, Michael Phelps, are un talent care se extinde în afara bazinului de înot și ajunge până pe terenul de golf. Pentru că și-a dorit o nouă provocare, a lucrat de-a lungul anilor neobosit la tehnica sa și la momentul potrivit a semnat un acord cu Ping, o companie americană de producție de echipamente sportive, pentru a-și înființa propriile sale cluburi.

Cel care ar fi avut potențialul să ajungă jucător profesionist și în alt sport decât fotbalul este Cristiano Ronaldo. Cu o forță remarcabilă, un salt vertical uimitor și mentalitatea unui învingător, acesta ar fi excelat în câteva sporturi diferite. Saltul său vertical este cu 7 cm mai mare decât al unui jucător mediu din NBA, iar raportul de grăsime corporală de 10% de care se bucură este mai mic decât al majorității supermodelelor, ceea ce îl face atletic precum un leopard. În ciuda acestor atuuri, el a decis să se dedice în totalitate fotbalului.

Pentru ca un sportiv să atingă un nivel profesionist, trebuie să fie într-o formă fantastică și să fie totodată determinat până la lună și înapoi. De aici rezultă că mulți sportivi ar putea să preia și să joace o varietate de sporturi mai bine decât cei mai mulți dintre noi, care petrecem mai mult timp în fața laptop-ului decât pe terenul de joc și, în multe cazuri, mulți sportivi profesioniști au crescut jonglând cu mai mult de un sport.

Sursa imaginii:

1. Andrey_Popov / Shutterstock.com

2. Eugene Onischenko / Shutterstock.com