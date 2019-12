Pariul zilei: Olympiakos - Steaua Rosie (ora 22:00)

Unul dintre cele mai importante meciuri de astăzi este partida dintre Olympiakos si Steaua Rosie, meci ce conteaza pentru ultima etapa din Grupa B pentru calificarile in Champions League.

Cele doua formatii se lupta pentru locul 3, loc ce permite calificarea in Play Off-ul Europa League. Sarbii pleaca cu prima sansa, deoarece au nevoie doar de un egal pentru a-si asigura acest loc.

Acestia au pierdut la scor cu Bayern Munchen si Tottenham, dar in meciul cu Olympiakos au facut un meci foarte bun si au castigat cu scorul de 3:1, acestea fiind si singurele goluri marcate in Champions League.

Grecii au ramas doar cu punctul obtinut pe teren propriu in prima etapa cu Tottenham, iar astazi vor fi nevoiti sa atace si sa obtina toate cele trei puncte daca vor sa isi continue drumul in Europa.

Intr-un meci cu o asemenea incarcatura nu poti sa le oferi grecilor, dupa parerea noastra, o cota de 1.45 la victorie.

Incercam sa profitam de aceasta discrepanta a cotelor si sa jucam cat mai safe, asa ca pronosticul Steaua Rosie marcheaza la cota de 1.72 ni se pare o alegerea foarte buna!

Satistici:

Favoriti sa castige acest meci, grecii de la Olympiakos trebuie sa repete lectia de fotbal pe care au predat-o la finalul saptamanii trecute. E drept ca a fost un meci in campionatul intern, dar atunci s-au impus cu 3-0, pe terenul celor de la Panetolikos. Acel rezultat i-a ajutat sa ramana lideri in Super League, unde impart acelasi numar de puncte cu PAOK Salonic. In Grupa B din Liga este cu totul diferit. Oly se afla pe ultimul loc si este singura echipa care n-a reusit sa simta gustul succesului. Cu un singur punct acumulat, are acum ocazia de a se califica in saisprezecimile Europa League. Singura conditie este sa o bata pe Steaua Rosie Belgrad si are toate motivele sa se gandeasca la asta. In cele doua meciuri jucate in Grecia, vicecampioana Super League a dat cate doua goluri in meciurile cu Tottenham (2-2) si Bayern Munchen (2-3).

Echipa probabila: Borjan; Rodic, Degenek, Milunovic, Gajic; Jovancic, Canas, Parra, Marin, Garcia; Tomane

Sarbii au nevoie si de un egal pentru a prinde primavara Europa League, singurul obiectiv pe care il mai pot atinge in momentul de fata. Ei sunt pe locul al treilea, cu 3 puncte si acestea luate in urma duelului din tur, cand s-au impus cu 3-1. A fost singurul meci in care au reusit sa inscrie. Chiar in etapa trecuta au fost facut-o knock out de catre bavarezii de la Bayern Munchen, in fata carora s-au inclinat cu 0-6. Astfel, campioana si liderul Serbiei a ajuns la 19 goluri primite in cele cinci meciuri, fiind, de de parte, echipa cu cea mai slaba aparare din faza grupelor.

Echipa probabila: Sa; Elabdellaoui, Meriah, Cisse, Tsimikas; Guilherme, Bouchalakis; Podence, Valbuena, Masouras; Guerrero