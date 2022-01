Primele declarații ale lui Edi Iordănescu dup[ ce a fost prezentat oficial ca noul selecționer al României

Edi Iordănescu este noul antrenor al echipei naționale de fotbal. Tehnicianul a primit avizul Comitetului Executiv al FRF și a fost prezentat într-o conferință de presă.

"Ne-am fi dorit ca numirea noului selecționer să fie făcută mult mai devreme. Antrenorul are misiunea de a duce echipa națională în elita fotbalului european. Este un antrenor tânăr, cu experiență la nivelul Ligii 1 ", a spus Răzvan Burleanu, președintele FRF. Edi Iordănescu este fericit că a devenit antrenorul echipei naționale de fotbal a României.

"Am simțit încredere. Mă încearcă un sentiment de bucurie, de mândrie. Când a venit prima discuție despre echipa națională am pus totul în plan secund. Pentru mine înseamna foarte multe echipa națională. Vin cu toată deshiderea, ma simt deosebit de bucuros și onorat. Cred în Dumnezeu și în muncă. Obiectivul este calificarea la Euro, cu obiectivul intermediar Liga Națiunilor. E firesc, pentru că afectează în mod direct tragerea la sorți. Poate facilita un drum mai ușor. Dacă lucrurile funcționează în această grupă, plecăm în următoarele preliminarii cu alt entuziasm, cu altă încredere. Chiar vă spun, sincer, ținta este locul 1 în Liga Națiunilor. Am avut timp zilele astea să îmi fac o primă impresie despre adversari. Am văzut deja un număr de meciuri cu fiecare echipă. Țintim primul loc, asta e mentalitatea corectă. Va fi o grupă echilibrată. Dacă echipa va termina pe locul 3, ne vom așeza și vom discuta în ce condiții putem continua", a spus Edi Iordănescu, noul selecționer al României.

În carieră, Iordănescu a mai antrenat echipele Fortuna Brazi, ASA Târgu Mureş, Pandurii Târgu Jiu, ŢSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaş şi FCSB. El a cucerit titul în Liga I în sezonul 2020/2021, cu CFR Cluj. Iordănescu îl înlocuieşte pe Mirel Rădoi, al cărui contract cu FRF a expirat la 30 noiembrie 2021. Noul selecţioner va fi pe bancă la primele meciuri oficiale în iunie, când sunt programate întâlniri din Grupa 3 a Diviziei B a Ligii Naţiunilor, din care mai fac parte Finlanda, Muntenegru şi Bosnia-Herţegovina. Primul meci va fi la 4 iunie, în deplasare, cu Muntenegru.