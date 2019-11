Prostia la putere! Gabriela Firea vrea să-i acorde titlul de cetățean de onoare lui Cornel Dinu, "fost antrenor principal la Steaua Bucureşti"

Primarul Gabriela Firea vrea să-i acorde titlul de cetățean de onoare fotbalistului Cornel Dinu, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a Consiliului General de pe 14 noiembrie. Numai că în referatul de specialitate se menționează că acesta, cunoscut iubitorilor fotbalului drept o legendă a clubului Dinamo, a fost "antrenor principal la Steaua Bucureşti".

"Corneliu Constantin Dinu (n. 2 august 1948, Târgovişte), cunoscut sub numele de Cornel Dinu, este un fost jucător şi antrenor de fotbal român. A fost antrenor principal la Steaua Bucureşti, apoi a mai antrenat CS Târgovişte, ASA Târgu Mureş, Oţelul Galaţi, U Cluj şi FC Olt şi a fost selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României în campania de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal 1994, drept pentru care a fost şi decorat cu Ordinul Meritul Sportiv clasa a lll-a", se arată în referatul semnat de Gabriela Firea.

Dupa ce in presa a aparut despre gafa comisia de Firea, aceasta a dat dispozitie ca de pe siteul primariei sa fie scos referatul respectiv din care am citat mai sus. La ordinea de zi a sedintei, la pct 3 a disparut referatul, care probabil ca va fi inlocuit cu unul corect peste un timp. Numai ca presa a apucat sa il vad in forma initiala.