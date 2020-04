Raducioiu dezvaluie ca Hagi nu-i mai raspunde la telefon, dupa declaratiile facute despre Ianis: E o problema deja

Florin Raducioiu dezvaluie ca relatia dintre sa cu Gica Hagi s-a deteriorat dupa niste afirmatii facute de atacantul "Generatiei de Aur" despre Ianis Hagi. Fostul atacant al lui AC Milan spune ca Hagi nu i-a mai raspuns la mesaje in ultima perioada.

"E o problema deja, pentru ca eu l-am sunat pe Gica Hagi de Paste si nu mi-a raspuns. Dupa care i-am lasat un mesaj vocal, pe care l-a ascultat si nu mi-a raspuns. Asta ma face sa cred ca e un pic suparat pe mine. Eu abia astept sa il revad si sa vorbim despre fotbal si sa clarificam aceasta mica polemica care s-a ivit acum. Pentru mine ramane prietenul meu extraordinar", a spus Raducioiu la Telekom Sport.

"Eu nu ma simt vinovat, sa-l fi jignit sau ironizat pe Ianis Hagi, un copil cu care eu am lucrat si care pe mine m-a ajutat la echipa nationala. Relatia mea cu Hagi, din pacate, s-a deteriorat un pic. Sunt fanul numarul 1 al lui Ianis, il respect pe acest pusti, am un mic merit pentru ca l-am avut si eu ca jucator si am avut de-a face cu el, am stiut ce fel de copil este, este foarte umil, foarte modest. Are aceasta carenta s-o numim fizica. Sunt niste afirmatii pe care eu le-am facut, au fost facute in numele cunoasterii, al realitatii de pe teren. Ceea ce am vazut eu in aceste luni", a completat acesta.

In urma cu ceva timp, Raducioiu a opinat intr-un interviu acordat unei publicatii din Italia ca Ianis Hagi n-ar face fata la Lazio in momentul de fata. Raducioiu considera ca Hagi pune o presiune mult prea mare pe Ianis si-l da exemplu pe Paolo Maldini si modul in care gestioneaza relatia cu fiul sau.

"Fostul mare jucator Maldini care are un pusti, un baiat Daniel, daca nu gresesc, are aproape 18-19 ani. Eu nu l-am auzit pe tatal lui, este adevarat ca a facut primul pas la echipa mare, i s-a facut contract de profesionist pe merit, dar nu l-am auzit pe tatal lui sa puna presiune foarte mare pe el. Il respecta, il asteapta sa creasca si sa fie cat mai coerent cu ceea ce face baiatul lui. Nu stiu ce face Gica Hagi cu fiul lui. Dar e posibil sa fie o presiune mult mai mare decat Ianis o poate suporta si poate sa aibe un impact foarte puternic asupra lui. Este un jucator inca foarte tanar si cred ca i se pune o presiune extrem de mare pe el", a conchis Raducioiu.