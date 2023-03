Scandalul continuă în Superligă: patronul lui Sepsi anunță ce va face după rejucarea meciului cu FCU Craiova

Patonul grupării Sepsi OSK Laszlo Dioszegi, a declarat, sâmbătă dimineaţă, la Digisport, că va sesiza Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), după ce Comisia de Recurs a FRF a decis rejucarea partidei cu U Craiova 1948. Dioszegi a subliniat că nu are probleme cu rejucarea partidei, ci doar vrea să ştie dacă a avut dreptate.

"Jucăm meciul fără probleme, dar tot mergem la TAS pentru că vrem doar să ştim dacă am avut dreptate sau nu. Nu se mai poate schimba nimic, probabil decizia va veni prin august sau septembrie. Interesul nostru nu este să schimbăm clasamentul, ci vrem să vedem dacă am avut dreptate. E bine că jucăm pe teren, să nu mai fie discuţii, dar vrem să ştim dacă am avut dreptate. Dacă Craiova ne bate, înseamnă că merită. E simplu ca Bună Ziua. Trebuie cumva să stopăm scandările şi dintr-o parte şi cealaltă. Dacă nu intrăm în play-off, nu e capăt de ţară, e fotbal, trebuie să ştim şi să pierdem. Dacă nu intrăm în play-off, nu a murit fotbalul în Sfântu Gheorghe. Luptăm pentru locurile 7-8. Joi, Craiova are interzis accesul suporterilor, vom face ceva să nu se infiltreze. Să nu vină galeria, organizat", a declarat Dioszegi la Digisport Matinal.

Comisia de Recurs din cadrul FRF a decis, joi, rejucarea meciului dintre echipele Sepsi Sfântu Gheorghe şi U Craiova 1948, suspendat la 29 ianuarie din cauza scandărilor rasiste şi xenofobe ale suporterilor. Partida se va rejuca, joi, 16 martie, din primul minut.

La 15 februarie, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis sancţiunile după suspendarea meciului Sepsi - FCU Craiova 1948, din Superligă. Craiovenii au pierdut atunci meciul la masa verde, au fost penalizaţi cu 22.500 de lei şi au primit sancţiunea de disputare a şase meciuri în deplaasare sau pe teren neutru fără suporteri. La 29 ianuarie, meciul Sepsi - FCU 1948, din etapa a 23-a a Superligii, a fost suspendat din cauza scandărilor rasiste şi xenofobe ale suporterilor.