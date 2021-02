Un fotbalist de la Astra Giurgiu intr-un interviu: "Conducatorii ne spun ca Ioan Niculae va fi eliberat din inchisoare peste 3 luni"

Mijlocasul elvetian al echipei Astra Giurgiu, Sebastien Wuthrich, a vorbit intr-un interviu acordat presei din tara lui despre situatia de la club dupa condamnarea la inchisoare a patronului Ioan Niculae.

Wuthrich este ingrijorat de situatia de la echipa, chiar daca oficialii clubului i-au asigurat pe jucatori ca omul de afaceri va iesi repede de la inchisoare. "Conducatorii ne spun sa nu ne facem griji. Ei spun chiar ca Niculae va fi eliberat din inchisoare peste trei sau patru luni, ca nu este prima data. Poate ca ne spun asta pentru ca lucrurile sportive sa mearga mai bine si Astra sa prinda play-off-ul. Nu stiu. Este adevarat ca, privind la televizor sau in ziare, chiar si fara a intelege totul, pare serios", a declarat Wuthrich, pentru lematin.ch.

Sportivul de 30 de ani a spus ca jucatorii Astrei sunt neplatitii de mai multe luni. "Doua luni de intarziere a salariilor dupa primele doua luni. Am actionat la FIFA, care a cerut clubului sa ma plateasca, ceea ce au facut. Acum este la fel. Din nou doua luni de intarziere a salariilor, in ceea ce ma priveste, patru luni pentru unii coechipieri. Ni s-a spus ca fiica lui Niculae va face ceea ce este necesar, clubul are termen pana la 4 martie sa o rezolve", a precizat el.

Sebastien Wuthrich a ajuns la Giurgiu la inceputul lunii octombrie 2020, cand a semnat un contract valabil doi ani cu Astra. Mijlocasul a mai evoluat, in cariera, la FC Sion, Neuchatel Xamax, St. Gallen, Aarau, Montpellier si Servette Geneva. Omul de afaceri Ioan Niculae, administrator al InterAgro, a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Bucuresti, la cinci ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat, intre altele, ca "a corupt" oameni de afaceri, functionari publici si inalti demnitari.