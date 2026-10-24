Comandamentul cibernetic al Armatei SUA dezvoltă un proiect aproape SF: agenți AI care intră singuri în rețele, se copiază de pe un device pe altul, „neutralizează" ținte și se autodistrug.

Proiectul se numește „ECHOTRIBBLE” iar prototipul ar trebui să fie gata pe 23 noiembrie. Armata vrea agenți AI care intră singuri în rețeaua unui adversar și sar de pe un dispozitiv pe altul până își găsesc ținta. Odată găsită, o „neutralizează”, adică o opresc sau îi șterg datele, iar la final se șterg singuri, fără ca cineva să observe că au trecut pe acolo. Oamenii stabilesc la început ce și unde se atacă. Restul, conform documentelor obținute de The Intercept, merge cu supraveghere umană minimă.

Experții citați se tem de drumul ales de agenți mai mult decât de țintă. Grupările de hackeri statali își ascund serverele de atac în rețele pe care nu le păzește nimeni. Volt Typhoon, grup considerat legat de statul chinez, a trecut prin routerele unor case și firme mici din SUA.

Adevărata problemă stă în dispozitivele IoT care rulează PHP pentru panourile de administrare: routere, NAS-uri, firewall-uri, roboaspiratoare, încărcătoare de mașini electrice, unele sisteme de monitorizare a panourilor solare, lista este aproape nesfârșită. Dispozitivele pe care le-ai configurat o dată și apoi ai uitat de ele, fără update-uri automate, sunt ținta perfectă pentru astfel de „viruși”.

Bun, pe de o parte avem milioane de cutii cu PHP înăuntru (sau alte softuri neactualizate), o vulnerabilitate critică publică și proprietari care nu știu că au o problemă pe hol. Pe de alta, o armă proiectată să sară din dispozitiv în dispozitiv. Și doar pentru că acum știm de acest proiect, nu înseamnă că este singurul. Anthropic a avertizat chiar săptămâna trecută că modele AI mici ar putea în curând să se copieze singure pe dispozitive IoT.

Routerul de pe hol, NAS-ul cu pozele din concedii și panoul solar pus prin Casa Verde pe casa de la țară devin potențial culoar de trecere în războaiele curente și viitoare. Mai rău, când am măsurat în vară site-urile statului pentru Barometrul Digital, multe instituții nu știau ce probleme au pe propriile domenii. Cu atât mai puțin ce rulează în routerul din biroul departamentului IT.

Așa că iată ce puteți face azi:

1. Faceți un inventar al tuturor dispozitivelor din casă. Cele evidente (calculatoare, laptopuri, telefoane, console de jocuri) și mai puțin evidente (roboaspiratoare, cuptoare smart, centre de smart home, routere, etc)

2. Setați pentru toate update-uri automate. Unde nu se poate, căutați update-uri manuale și instalați-le.

3. Verificați dacă panoul de administrare al routerului sau al NAS-ului se poate deschide din afara casei (port forwarding, UPnP) și închideți accesul.

4. Aparatele care nu mai primesc update-uri țineți-le deconectate de la internet.

5. La următoarea achiziție, verificați câți ani de update-uri promite producătorul. Un dispozitiv ieftin fără update-uri poate nu este cea mai bună alegere.

Mâine dimineață iese ediția #3 din AI citit?, newsletterul menit să te aducă la zi cu domeniul Inteligenței Artificiale. Multe dintre informații nu există în presa din România sau ajung la presă în săptămâna care urmează.

Mircea Șendrin