Europa își intensifică pregătirile pentru situații de criză, iar Comisia Europeană le transmite cetățenilor un mesaj care nu ar trebui ignorat: fiecare gospodărie ar trebui să poată funcționa independent timp de cel puțin 72 de ore, în cazul în care serviciile esențiale sunt întrerupte.

Apa potabilă, alimentele neperisabile, medicamentele, sursele alternative de iluminat și documentele importante ar putea deveni esențiale în primele trei zile ale unei situații de urgență.

Recomandarea vine într-un context european marcat de tensiuni geopolitice, riscuri de atacuri cibernetice, fenomene meteorologice extreme și vulnerabilități ale infrastructurii. Comisia Europeană a prezentat noile orientări pe 3 noiembrie 2026, în cadrul Forumului European pentru Protecție Civilă, iar documentele oficiale explică inclusiv ce ar trebui să pregătească populația și de ce primele 72 de ore sunt considerate atât de importante.

Nu este vorba despre anunțarea unui război iminent sau despre o obligație de a cumpăra provizii în regim de urgență. Este însă o schimbare importantă de abordare: autoritățile europene vor ca populația să nu depindă exclusiv de intervenția serviciilor de urgență în primele zile ale unei crize.

Comisia Europeană consideră că primele 72 de ore după declanșarea unei situații de urgență sunt esențiale. În această perioadă, serviciile de intervenție pot fi suprasolicitate, autoritățile trebuie să evalueze pagubele, iar organizarea transportului și distribuției ajutoarelor poate necesita timp.

În cazul unui cutremur major, al unei inundații, al unei pene extinse de electricitate sau al unui atac cibernetic care afectează infrastructura, milioane de oameni s-ar putea confrunta simultan cu probleme în accesarea unor servicii obișnuite.

Pot apărea întreruperi ale alimentării cu apă, dificultăți în efectuarea plăților electronice, probleme de comunicații sau blocaje în aprovizionarea magazinelor.

În asemenea situații, gospodăriile care au deja câteva provizii și știu ce trebuie să facă pot evita deplasările inutile și pot reduce presiunea asupra echipelor de salvare.

Recomandarea face parte din Strategia Uniunii Europene pentru Pregătire și Reziliență, iar noile documente urmăresc să ajute statele membre să dezvolte programe de informare și pregătire a populației.

Important: orientările Comisiei sunt neobligatorii. Ele nu impun cetățenilor să cumpere un anumit tip de echipament și nici nu reprezintă o avertizare privind producerea iminentă a unui eveniment militar, informează EU Civil Protection Aid.

Una dintre recomandările importante privește pregătirea proviziilor necesare pentru primele trei zile. Documentele Comisiei Europene insistă asupra nevoilor de bază: apă, hrană, căldură, iluminat, medicamente, igienă și acces la informații.

Printre obiectele și proviziile care ar trebui pregătite se numără:

Apă potabilă: suficientă pentru băut, prepararea alimentelor și igiena de bază.

Alimente neperisabile: conserve, produse cu termen lung de valabilitate, fructe uscate și alte alimente care nu necesită refrigerare sau preparare complicată.

Medicamente: tratamentele administrate în mod regulat și o trusă de prim-ajutor.

Iluminat: lanternă și baterii de rezervă.

Comunicare: radio portabil alimentat cu baterii și baterie externă încărcată pentru telefon.

Igienă: șervețele umede, dezinfectant, săpun și produse sanitare.

Îmbrăcăminte și căldură: haine potrivite sezonului, pături și alte surse sigure de încălzire, adaptate situației.

Bani și documente: numerar, copii ale actelor importante, numere de telefon și informații medicale esențiale.

Comisia recomandă inclusiv păstrarea unor bancnote de valoare mică și a monedelor, deoarece bancomatele și sistemele de plată cu cardul ar putea deveni indisponibile.

Un alt detaliu important este pregătirea pentru nevoile copiilor mici, ale persoanelor cu dizabilități și ale celor care urmează tratamente medicale. Familiile care au animale de companie ar trebui să includă și hrană și apă pentru acestea.

Există o diferență importantă între rezerva de alimente și apă păstrată în locuință și rucsacul care trebuie luat în cazul unei evacuări.

Proviziile pentru gospodărie sunt destinate situațiilor în care oamenii pot rămâne în siguranță acasă, dar serviciile esențiale sunt întrerupte.

Rucsacul de evacuare trebuie să fie ușor de transportat și să conțină lucrurile necesare pentru plecarea rapidă: documente, bani, medicamente și provizii de bază.

Comisia Europeană subliniază că aceste două categorii nu trebuie confundate. Conținutul bagajului trebuie adaptat riscurilor locale și nevoilor fiecărei familii.

Recomandarea europeană nu pornește de la zero în România. Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a publicat un document intitulat „72 de ore după cutremur: ghid pentru planul de supraviețuire", care prezintă măsurile pe care oamenii ar trebui să le pregătească înaintea unui seism major.

Ghidul recomandă ca fiecare persoană să aibă un rucsac cu provizii, care să includă apă, conserve sau mâncare deshidratată, batoane proteice, lanternă, baterii, baterie externă, trusă de prim-ajutor, medicamente personale și produse de igienă.

Sunt recomandate, de asemenea, copii ale documentelor importante, bani în numerar, o listă cu numere de telefon, o hartă tipărită și un radio portabil.

Un detaliu important este că DSU insistă și asupra unui plan familial. Membrii familiei trebuie să stabilească din timp un loc sigur de întâlnire și modalități de comunicare în cazul în care rețelele de telefonie nu mai funcționează.

Britanicii au început să cumpere provizii după recomandarea guvernului. Vânzările de apă și conserve au crescut spectaculos

Un exemplu concret al modului în care asemenea recomandări sunt puse în practică vine din Marea Britanie.

Guvernul britanic a lansat pe 22 octombrie 2026 campania „Be Ready", prin care gospodăriile sunt încurajate să aibă suficiente provizii pentru trei zile, în cazul unor întreruperi ale serviciilor esențiale.

Potrivit datelor companiei de cercetare Worldpanel by Numerator, în primele zece zile după lansarea campaniei, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, vânzările au crescut considerabil:

Dezinfectant pentru mâini: 83%.

Apă îmbuteliată: 67%.

Conserve și produse alimentare la borcan: 37%.

Au crescut și achizițiile de lanterne, baterii, produse de igienă și medicamente.

Totuși, nu este corect să spunem că supermarketurile britanice au rămas în general fără provizii. Analiza publicată de The Guardian arată că nu a fost vorba despre cumpărături de panică. Oamenii au început să adauge treptat produsele recomandate în coșurile obișnuite, iar mai puțin de o treime dintre gospodării cumpăraseră apă îmbuteliată în octombrie.

Printre riscurile luate în calcul de autoritățile europene se află dezastrele naturale, fenomenele meteorologice extreme, pandemiile, atacurile cibernetice, întreruperile de electricitate și apă, dar și amenințările de securitate generate de tensiunile geopolitice.

Prin urmare, recomandarea celor 72 de ore nu trebuie interpretată exclusiv ca o pregătire pentru un eventual război.

Comisia Europeană urmărește dezvoltarea unei culturi a pregătirii pentru situații neprevăzute, în care cetățenii să știe cum să reacționeze și să aibă la îndemână lucrurile esențiale.

Mai mult, documentele oficiale insistă asupra faptului că pregătirea trebuie făcută gradual, fără cheltuieli exagerate și fără cumpărături compulsive. Oamenii sunt încurajați să verifice mai întâi ce au deja în locuință și să completeze treptat ceea ce le lipsește.

Un rucsac pregătit, câteva provizii, medicamentele necesare și un plan familial pot face diferența într-o situație în care ajutorul nu poate ajunge imediat.

Iar mesajul transmis de Bruxelles este limpede: primele trei zile ale unei crize pot fi decisive, iar pregătirea din timp poate reduce riscurile pentru milioane de oameni.