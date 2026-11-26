După ce ne-a spus să avem alimente pentru 72 de ore, Comisia Europeană recomandă ca fiecare familie să aibă pregătit un astfel de rucsac de supravietuire
Postat la: 26.11.2026 |
Europa își intensifică pregătirile pentru situații de criză, iar Comisia Europeană le transmite cetățenilor un mesaj care nu ar trebui ignorat: fiecare gospodărie ar trebui să poată funcționa independent timp de cel puțin 72 de ore, în cazul în care serviciile esențiale sunt întrerupte.
Apa potabilă, alimentele neperisabile, medicamentele, sursele alternative de iluminat și documentele importante ar putea deveni esențiale în primele trei zile ale unei situații de urgență.
Recomandarea vine într-un context european marcat de tensiuni geopolitice, riscuri de atacuri cibernetice, fenomene meteorologice extreme și vulnerabilități ale infrastructurii. Comisia Europeană a prezentat noile orientări pe 3 noiembrie 2026, în cadrul Forumului European pentru Protecție Civilă, iar documentele oficiale explică inclusiv ce ar trebui să pregătească populația și de ce primele 72 de ore sunt considerate atât de importante.
Nu este vorba despre anunțarea unui război iminent sau despre o obligație de a cumpăra provizii în regim de urgență. Este însă o schimbare importantă de abordare: autoritățile europene vor ca populația să nu depindă exclusiv de intervenția serviciilor de urgență în primele zile ale unei crize.
Comisia Europeană consideră că primele 72 de ore după declanșarea unei situații de urgență sunt esențiale. În această perioadă, serviciile de intervenție pot fi suprasolicitate, autoritățile trebuie să evalueze pagubele, iar organizarea transportului și distribuției ajutoarelor poate necesita timp.
În cazul unui cutremur major, al unei inundații, al unei pene extinse de electricitate sau al unui atac cibernetic care afectează infrastructura, milioane de oameni s-ar putea confrunta simultan cu probleme în accesarea unor servicii obișnuite.
Pot apărea întreruperi ale alimentării cu apă, dificultăți în efectuarea plăților electronice, probleme de comunicații sau blocaje în aprovizionarea magazinelor.
În asemenea situații, gospodăriile care au deja câteva provizii și știu ce trebuie să facă pot evita deplasările inutile și pot reduce presiunea asupra echipelor de salvare.
Recomandarea face parte din Strategia Uniunii Europene pentru Pregătire și Reziliență, iar noile documente urmăresc să ajute statele membre să dezvolte programe de informare și pregătire a populației.
Important: orientările Comisiei sunt neobligatorii. Ele nu impun cetățenilor să cumpere un anumit tip de echipament și nici nu reprezintă o avertizare privind producerea iminentă a unui eveniment militar, informează EU Civil Protection Aid.
Una dintre recomandările importante privește pregătirea proviziilor necesare pentru primele trei zile. Documentele Comisiei Europene insistă asupra nevoilor de bază: apă, hrană, căldură, iluminat, medicamente, igienă și acces la informații.
Printre obiectele și proviziile care ar trebui pregătite se numără:
- Apă potabilă: suficientă pentru băut, prepararea alimentelor și igiena de bază.
- Alimente neperisabile: conserve, produse cu termen lung de valabilitate, fructe uscate și alte alimente care nu necesită refrigerare sau preparare complicată.
- Medicamente: tratamentele administrate în mod regulat și o trusă de prim-ajutor.
- Iluminat: lanternă și baterii de rezervă.
- Comunicare: radio portabil alimentat cu baterii și baterie externă încărcată pentru telefon.
- Igienă: șervețele umede, dezinfectant, săpun și produse sanitare.
- Îmbrăcăminte și căldură: haine potrivite sezonului, pături și alte surse sigure de încălzire, adaptate situației.
- Bani și documente: numerar, copii ale actelor importante, numere de telefon și informații medicale esențiale.
Comisia recomandă inclusiv păstrarea unor bancnote de valoare mică și a monedelor, deoarece bancomatele și sistemele de plată cu cardul ar putea deveni indisponibile.
Un alt detaliu important este pregătirea pentru nevoile copiilor mici, ale persoanelor cu dizabilități și ale celor care urmează tratamente medicale. Familiile care au animale de companie ar trebui să includă și hrană și apă pentru acestea.
Există o diferență importantă între rezerva de alimente și apă păstrată în locuință și rucsacul care trebuie luat în cazul unei evacuări.
Proviziile pentru gospodărie sunt destinate situațiilor în care oamenii pot rămâne în siguranță acasă, dar serviciile esențiale sunt întrerupte.
Rucsacul de evacuare trebuie să fie ușor de transportat și să conțină lucrurile necesare pentru plecarea rapidă: documente, bani, medicamente și provizii de bază.
Comisia Europeană subliniază că aceste două categorii nu trebuie confundate. Conținutul bagajului trebuie adaptat riscurilor locale și nevoilor fiecărei familii.
Recomandarea europeană nu pornește de la zero în România. Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a publicat un document intitulat „72 de ore după cutremur: ghid pentru planul de supraviețuire", care prezintă măsurile pe care oamenii ar trebui să le pregătească înaintea unui seism major.
Ghidul recomandă ca fiecare persoană să aibă un rucsac cu provizii, care să includă apă, conserve sau mâncare deshidratată, batoane proteice, lanternă, baterii, baterie externă, trusă de prim-ajutor, medicamente personale și produse de igienă.
Sunt recomandate, de asemenea, copii ale documentelor importante, bani în numerar, o listă cu numere de telefon, o hartă tipărită și un radio portabil.
Un detaliu important este că DSU insistă și asupra unui plan familial. Membrii familiei trebuie să stabilească din timp un loc sigur de întâlnire și modalități de comunicare în cazul în care rețelele de telefonie nu mai funcționează.
Britanicii au început să cumpere provizii după recomandarea guvernului. Vânzările de apă și conserve au crescut spectaculos
Un exemplu concret al modului în care asemenea recomandări sunt puse în practică vine din Marea Britanie.
Guvernul britanic a lansat pe 22 octombrie 2026 campania „Be Ready", prin care gospodăriile sunt încurajate să aibă suficiente provizii pentru trei zile, în cazul unor întreruperi ale serviciilor esențiale.
Potrivit datelor companiei de cercetare Worldpanel by Numerator, în primele zece zile după lansarea campaniei, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, vânzările au crescut considerabil:
- Dezinfectant pentru mâini: 83%.
- Apă îmbuteliată: 67%.
- Conserve și produse alimentare la borcan: 37%.
Au crescut și achizițiile de lanterne, baterii, produse de igienă și medicamente.
Totuși, nu este corect să spunem că supermarketurile britanice au rămas în general fără provizii. Analiza publicată de The Guardian arată că nu a fost vorba despre cumpărături de panică. Oamenii au început să adauge treptat produsele recomandate în coșurile obișnuite, iar mai puțin de o treime dintre gospodării cumpăraseră apă îmbuteliată în octombrie.
Printre riscurile luate în calcul de autoritățile europene se află dezastrele naturale, fenomenele meteorologice extreme, pandemiile, atacurile cibernetice, întreruperile de electricitate și apă, dar și amenințările de securitate generate de tensiunile geopolitice.
Prin urmare, recomandarea celor 72 de ore nu trebuie interpretată exclusiv ca o pregătire pentru un eventual război.
Comisia Europeană urmărește dezvoltarea unei culturi a pregătirii pentru situații neprevăzute, în care cetățenii să știe cum să reacționeze și să aibă la îndemână lucrurile esențiale.
Mai mult, documentele oficiale insistă asupra faptului că pregătirea trebuie făcută gradual, fără cheltuieli exagerate și fără cumpărături compulsive. Oamenii sunt încurajați să verifice mai întâi ce au deja în locuință și să completeze treptat ceea ce le lipsește.
Un rucsac pregătit, câteva provizii, medicamentele necesare și un plan familial pot face diferența într-o situație în care ajutorul nu poate ajunge imediat.
Iar mesajul transmis de Bruxelles este limpede: primele trei zile ale unei crize pot fi decisive, iar pregătirea din timp poate reduce riscurile pentru milioane de oameni.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Rusia deschide Calea Arctică din 2027 ceea ce ar fi o lovitură pentru piata de gaze lichefiate
Compania Sovcomflot pregatește curse experimentale in sectorul estic al Caii Maritime de Nord pentru februarie-aprilie 2 ...
-
Imagini SF în Ucraina: O dronă rusească a fost arsă pe cer cu o armă laser ca în "Războiul Stelelor"
Un sistem laser ucrainean a reușit sa distruga o drona ruseasca Geran, echipata cu motor cu reacție, intr-o operațiune p ...
-
Jurnaliștii ruși dezvăluie amploarea pierderilor umane suferite de Rusia pe frontul din Ucraina: Numărul deceselor este uriaș
Jurnaliștii ruși susțin ca au aflat ce pierderi reale a avut armata lor in timpul razboiului din Ucraina. Conform acesto ...
-
Mai sunt doar câteva zile până când intră în vigoare norma Euro 7: Ce riscă șoferii cu mașini Euro 4, 5 și 6 și ce se schimbă radical
Peste cateva zile, industria auto din Europa intra intr-o noua etapa a luptei impotriva poluarii. Odata cu intrarea in v ...
-
Descinderi în forță ale poliției: Primarul din Baia Mare a fost sechestrat, drogat și amenințat cu violul de doi bărbați cu cagule
Polițiștii au intervenit dupa ce primarul din Baia Mare a fost rapit, sechestrat și amenințat de mai mulți barbați cu ca ...
-
Riscul unei confruntări directe cu Rusia tocmai a crescut: NATO e în fața unei decizii cu implicații pentru România. Polonia vrea interceptarea rachetelor deasupra Ucrainei
Polonia le-a cerut aliaților din NATO sa analizeze posibilitatea interceptarii rachetelor rusești deasupra Ucrainei, ina ...
-
Pregătirea lemnelor pentru iarnă fără efort - 5 criterii esențiale înainte să îți cumperi o drujbă nouă
Ai gasit o drujba cu lama de 38 cm, apoi un comentariu iți spune ca sub 40 cm nu merita sa cobori. Iar lemnele de iarna ...
-
Inginerul de 44 de ani, refuzat de peste 50 de firme pentru că este prea calificat. Ce i-au spus angajatorii la interviurile de angajare
Un inginer, in varsta de 44 de ani, tata a doi copii, iși cauta un loc de munca de mai multe luni, insa fara succes. Deș ...
-
Cea mai mare pensie din România ajunge la 120.000 de lei pe lună și este calculată pe contributivitate
Cea mai mare pensie aflata in plata in sistemul public din Romania este de aproximativ 120.000 de lei pe luna și a fost ...
-
„Vă numesc sataniști". Becali, discurs cu scântei în Parlament, în timpul moțiunii împotriva ministrului Sănătății: „Ați dărâmat o biserică"
George Becali a avut miercuri, 25 noiembrie, prima intervenție de la tribuna Parlamentului dupa preluarea mandatului de ...
-
SHEIN va plăti 100 de milioane de dolari pentru despăgubirea clienților. Acuzații grave privind practicile gigantului chinez
Gigantul de moda online SHEIN va plati 100 de milioane de dolari pentru despagubirea consumatorilor, in urma unui acord ...
-
O stație STB s-a prăbușit peste un tramvai în mers, în București. Incidentul care putea avea urmări dramatice
Un tramvai aflat in circulație in Sectorul 6 al Capitalei a fost avariat miercuri, dupa ce structura unei stații STB a c ...
-
Ce mâncau strămoșii indepărtați ai omului. Noi date de la Institutul Max Plank despre dieta hominizilor
Un studiu publicat in revista Science arata ca in timp ce multa lume ii numește „vegetarieni” pe stramosii n ...
-
O profesoară din Baia Mare condamnată în cazul unui elev care s-a sinucis predă în continuare la școală
O profesoara de chimie din Baia Mare a primit trei ani de inchisoare cu suspendare intr-un dosar de abuz in serviciu, du ...
-
TROOPER lansează videoclipul live al piesei „Sfinții nu mor niciodată" înaintea proiecțiilor filmului-concert „Rădăcini de dor"
Pe 25 noiembrie 2026, TROOPER lanseaza videoclipul piesei „Sfinții nu mor niciodata", extrasa din concertul "Troop ...
-
Atac cibernetic asupra CIA și a altor servicii de informații din SUA. Este al doilea atac de acest fel din ultimele trei luni
CIA și Biroul Directorului Informațiilor Naționale din SUA au fost victimele unui atac informatic care a vizat o rețea d ...
-
Cum și când se activează cipurile din buletinele electronice și pașapoarte. Ministrul Digitalizării răspunde temerilor românilor
Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligența Artificiala, Bogdan Dumitru, a explicat cum funcționeaza cipurile i ...
-
Nicușor Dan are obligația de a informa alegătorii cu privire la cine sunt finanțatorii săi ÎNAINTE de începerea campaniei electorale
PSD solicita candidatului Nicușor Dan sa prezinte transparent cine sunt persoanele care au donat pentru (pre)campania sa ...
-
S-a declanșat cercetarea disciplinară a lui Ilie Bolojan în calitate de senator
Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitați și validari a Senatului a votat, marți, inceperea cercetarii discipli ...
-
Codul astronomic al Magilor: Ce au calculat supercomputerele NASA despre conjuncția planetară din anul 3 î.Hr
Timp de doua milenii, Steaua din Betleem a fost tratata ca o metafora teologica sau o viziune mistica, un element de dec ...
-
O lume subterană ascunsă de secole a fost descoperită sub Hagia Sofia. Ce au găsit muncitorii în timpul restaurării
Sub una dintre cele mai cunoscute cladiri istorice din Istanbul, echipele de restaurare au scos la iveala o rețea de tun ...
-
Giganții bancari din SUA sunt în stare de alertă: Breșă de securitate fără precedent din cauza agenților de inteligență artificială
Mai multe banci din Statele Unite inaspresc masurile de securitate pentru sistemele de inteligența artificiala, de teama ...
-
Misterul Giulgiului din Torino e și mai mare: Ce au găsit cercetătorii pe pânza care ar fi învelit trupul lui Iisus - "Perspective noi asupra istoriei sale biologice"
Giulgiul din Torino, una dintre cele mai controversate relicve religioase din lume, ascunde indicii biologice care ar pu ...
-
Lemn rindeluit: de ce gradul de uscare contează înainte de montaj
Te uiți la o scandura rindeluita, vezi fețele netede și muchiile curate, iar proiectul pare deja pe jumatate rezolvat. A ...
-
La ce vârstă primește bebelușul primul instrument muzical?
O lingura lovita de fundul unei oale rasturnate, urmata de privirea mulțumita a bebelușului care a descoperit ca doua ob ...
-
Jurnalul Papei Francisc: Viziuni cu diavolul și porțile iadului
Regretatul Papa Francisc a susținut ca l-a vazut pe diavol de trei ori și ca a vazut o data „porțile iadului", con ...
-
Elon Musk ne-a urat pe X: "Bun-venit în Singularitate!" - de aici încolo AI își va accelera propria evoluție înafara Omului
Duminica, Elon Musk a scris pe X ca superinteligența a sosit, fara echivoc și ne-a urat bun-venit in Singularitate. Fara ...
-
Semnalul din Lumea de dincolo: Ce au înregistrat senzorii de înaltă precizie în camera de izolare în clipa morții clinice
Într-o unitate de cercetare avansata din Geneva, unde fizica particulelor se intalnește cu frontierele metafizicii ...
-
Superinteligența artificială e inevitabilă - avertizează un înalt executiv de la Meta. Alexandr Wang spune că acțiunile umanității din următorul an vor avea consecințe uriașe
Directorul de top al AI de la Meta a tras un semnal de alarma cu privire la riscul ca umanitatea sa piarda controlul asu ...
-
Psihologi: Persoanele născute între 1960 și 1970 constituie ultima generație care a cunoscut o copilărie fericită
Pentru mulți, baby-boomerii au dezvoltat o forța mentala care intriga la fel de mult cat impresioneaza generațiile urmat ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu