Călin Georgescu a susținut in 15 mai 2026 că va avea loc o întâlnire trilaterală între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, până la sfârșitul anului.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a mai afirmat tot atunci, in urmă cu 6 luni că aceasta va reprezenta momentul care va oficializa multipolaritatea lumii de astăzi.

În același timp, Călin Georgescu a menționat că forțe suprastatele doresc o nouă pandemie, cel mai probabil în 2027, dar cele trei mari puteri ale lumii nu vor permite ca acest lucru să se întâmple.

Călin Georgescu comenta geopolitica mondială atunci, în timpul primei întâlnirii dintre Trump și Xi de anul acesta, din mai, de la Beijing, afirmând că aceasta va reprezenta momentul care va oficializa multipolaritatea lumii de astăzi.

Ulterior a urmat și întâlnirea din septembrie dintre cei doi, desfășurată în SUA, la Washington, aceasta de astăzi fiind a treia dintr-un singur an.

Tot Călin Georgescu prevăzuse, în ianuarie 2025, la fel de spectaculos, mai ales ca nu-l credea nimeni, întrevederea Trump-Putin de la Anchorage, Alaska, din august 2025.

Iată ce afirma în mai 2026 liderului suveranist care a câștigat alegerile prezidențiale anulate, omul care putea și trebuia să fie astăzi președintele României:

„Eu spun de faptul că administrația Trump-Vance a schimbat covârșitor toată situația și, mai mult de atât, aici voiam să ajung, vorbim de multipolaritatea existentă astăzi. Lumea nu mai este unipolară, așa cum a fost până la administrația Trump-Vance; este multipolară, de fapt tripolară, vorbim de America, de China, și de Rusia. (...) o întâlnire între cei trei, de data asta, va avea loc cu siguranță între Trump, Putin și Xi până la sfârșitul acestui an".