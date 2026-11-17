Mai multe ambasade SUA din Europa au emis o avertizare generală care îi vizează pe americanii aflați pe continentul european. Aceștia sunt sfătuiți să fie vigilenți în perioada sărbătorilor de iarnă deoarece teroriștii și infractorii ar putea viza locuri publice aglomerate.

Ambasadele SUA din Europa au emis luni o alertă de securitate coordonată, avertizând cetățenii americani să rămână vigilenți în perioada sărbătorilor, întrucât teroriștii și infractorii ar putea viza locuri publice aglomerate. Potrivit Clash Report, misiunile diplomatice din Germania, Regatul Unit, Spania, Portugalia, Irlanda, Bulgaria, Slovenia și Turcia au publicat un mesaj cu un conținut aproape identic. În majoritatea cazurilor, locul în care există un risc a fost indicat drept „la nivelul întregii Europe".

În notificare se spune că americanii „ar trebui să rămână vigilenți față de mediul înconjurător, să adopte măsuri adecvate de securitate personală și să fie atenți la situația din jurul lor", pe măsură ce se apropie perioada sărbătorilor. „Adunările mari de oameni și evenimentele publice pot reprezenta o țintă facilă pentru grupările teroriste și infractori", se arată în document.

Teroriștii, „inclusiv indivizi care acționează pe cont propriu", ar putea ataca „fără niciun avertisment sau cu un avertisment minim". Americanii spun ar putea fi vizate obiective turistice precum piețe, noduri de transport, centre comerciale, lăcașuri de cult și alte zone publice.

Americanilor li se recomandă să manifeste o „vigilență sporită" în cadrul festivalurilor de sărbători și în alte locuri aglomerate. De asemenea, lor li se cere să respecte instrucțiunile poliției și ale autorităților de intervenție în situații de urgență. Alerta nu menționează un complot specific, un oraș anume sau o dată precisă.

Același text menționează că perturbările în călătorii și în viața cotidiană „rămân posibile în întreaga Europă pe durata sărbătorilor" și că, în ultimele luni, grevele și demonstrațiile „au avut loc cu o frecvență mai mare".

Totodată, se transmite că, în luna noiembrie, „alerte false cu bombă au vizat aviația civilă în numeroase țări europene, perturbând zborurile". Procurorii din Paris au deschis deja o anchetă privind alertele false cu bombă transmise prin e-mail, investigând totodată o posibilă legătură cu „puteri străine".

Cetățenilor americani li se recomandă să urmărească știrile locale în timpul călătoriilor din perioada sărbătorilor și să contacteze companiile aeriene pentru a afla dacă există riscul unor perturbări.

Autoritățile îi sfătuiesc pe americani să rămână vigilenți, să adopte o atitudine discretă, să își protejeze bunurile de valoare în locurile publice și să evite demonstrațiile, precum și zonele în care se observă o prezență intensă a forțelor de poliție. Călătorilor care sunt evacuați sau ale căror zboruri sunt redirecționate li se recomandă să urmeze instrucțiunile autorităților locale sau ale personalului și să își țină la curent persoanele de contact de încredere cu privire la planurile lor.

Anunțul încurajează toți cetățenii americani aflați în străinătate să se înscrie în programul Departamentului de Stat „Smart Traveler Enrollment Program" (STEP), pentru a primi actualizări privind securitatea.

Această alertă pentru perioada sărbătorilor este distinctă de avertizarea generală a Departamentului de Stat („Worldwide Caution"), care recomandă americanilor de pretutindeni să manifeste o prudență sporită din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Nu toate misiunile diplomatice ale SUA din Europa au publicat textul respectiv luni, la momentul redactării acestui material. Mesaje similare, referitoare la călătoriile din perioada sărbătorilor, au apărut încă din 13 noiembrie pe site-urile unor misiuni diplomatice din Lituania și Ucraina.