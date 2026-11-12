Guvernul a decis data lansării portofelului digital: RO-Wallet va conține toate documentele importante ale fiecărui cetățean

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat joi că lansarea oficială aplicaţiei RO-Wallet, portofelul european pentru identitate digitală, este programată pentru 14 ianuarie 2027, urmând ca din luna februarie anul viitor să fie introduse treptat noi funcţionalităţi, informează News.ro.

Portofelul de indentitate digitală se lansează în ianuarie 2027

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a declarat că o decizie importantă luată în şedinţa de Guvern este legată de RO-Wallet. "Nota de informare, prezentat astăzi în guvern, vizează calendarul necesar operaţionalizării portofelului european pentru identitate digitală. Este o aplicaţie dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne, care va permite cetăţenilor să aibă pe telefonul mobil datele de identificare personală şi primele documente şi atestate în format digital", a spus Dan Cărbunaru.

RO-Wallet

El a precizat că prin această aplicaţie cetăţenii vor putea să-şi acceseze, să-şi prezinte datele de identitate, permisul de conducere în format digital şi informaţiile privind domicilul şi reşedinţa.

RO-Wallet va include o funcționalitate de verificare a vârstei

"Aplicaţia va include şi o funcţionalitate de verificare a vârstei. Lansarea se va face etapizat, astfel până la finalul acestui an, mai exact pe 22 decembrie 2026, este prevăzută lansarea unei versiuni beta, destinată unui grup iniţial restrâns de utilizatori, concomitent cu procesul de certificare", a menţionat Cărbunaru.

El a mai spus că lansarea oficială acestei aplicaţii este programată pentru 14 ianuarie 2027, urmând ca din luna februarie anul viitor să fie introduse treptat noi funcţionalităţi, inclusiv semănătura electronică cu certificat calificat şi noi atestate electronice de atribute.

"Este un pas important nu doar pentru digitalizarea serviciilor publice din România, ci şi pentru respectarea obligaţiilor europene pe care România le are de îndeplinit, Regulamentul european privind identitatea digitală, stabilind datele 24 decembrie 2026 ca termen până la care statele membre trebuie să pună la dispoziţie cel puţin un portofel european pentru identitate digital", a mai afirmat dan Cărbunaru.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a arătat că obiectivul Guvernului este acela de a oferi cetăţenilor un instrument digital model, sigur şi interoperabil la nivel european, simplificând astfel relaţia cu instituţiile publice şi cu furnizorii de servicii.