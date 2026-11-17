A apărut celebra pagina de predictii pentru anul 2027 din The Economist. Cea de anul trecut a facut ravagii in lume cu ce s-a adeverit
Postat la: 17.11.2026 |
The Economist isi publica noua coperta cu Predicții 2027. Din nou, această copertă ne spune exact ce urmează să vină, la fel cum cea din 2026 anunta crize economice, razboaie, pe Trump care pierdea alegerile Midterm si pe Natanyahu "in corzi" dupa razboiul cu Iranul. Iata ce urmeaza in 2027:
1. Prăbușirea pieței bursiere globale.
2. Cel mai mare atac cibernetic alimentat de IA din istorie.
3. Criză bancară și falimente bancare.
4. China invadează sau blochează Taiwanul.
5. Escaladare majoră în Orientul Mijlociu.
6. Criză globală a aprovizionării cu petrol.
7. Bucla IA se sparge, declanșând o prăbușire tehnologică.
8. Pana masive de curent în mai multe țări.
9. Resetare a sistemului financiar global.
10. Marine Le Pen câștigă alegerile prezidențiale din Franța.
11. Revoluție și proteste de masă în Franța.
12. Conflictul Rusia-NATO se escaladează.
13. Prăbușirea pieței globale a obligațiunilor.
14. Băncile centrale sunt forțate să tipărească bani din nou.
15. Pene de curent în comunicațiile globale.
16. Noi măsuri de vaccinare.
17. Penurii majore de alimente și perturbări ale lanțurilor de aprovizionare.
18. Valuri de căldură record și incendii de pădure.
19. Supravegherea în masă se extinde la nivel mondial.
20. Criză politică majoră în SUA implicând pe Trump.
21. Uniunea Europeană se confruntă cu o criză politică majoră.
22. Conflictele militare se extind în mai multe regiuni.
23. Guvernele promovează monedele digitale.
24. Începutul unei noi ordini mondiale.
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