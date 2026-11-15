Vaccinul rusesc împotriva cancerului: primul pacient a scăpat de metastaze

Primul pacient care a primit vaccinul împotriva cancerului a finalizat deja tratamentul: metastazele sale au dispărut și se simte bine de patru luni, a declarat Aleksandr Ginzburg, academician al Academiei Ruse de Științe și director științific al Centrului "Gamaleya", într-un interviu acordat Gazeta.ru.

„Primul pacient a finalizat deja tratamentul. În prezent, este monitorizat lunar. Academicianul Andrei Kaprin, șeful Centrului Național de Cercetare Medicală de Radiologie din cadrul Ministerului Sănătății din Rusia, îi efectuează o tomografie computerizată detaliată. Bat în lemn: se pare că au trecut deja patru luni și se simte bine. Până ieri, nu au fost detectate tumori", a spus Ginzburg.

Potrivit academicianului, vaccinul împotriva cancerului, creat folosind tehnologia ARNm, ajustează sistemul imunitar al pacientului pentru a distruge tumorile maligne și metastazele. Un medicament personalizat este creat pentru fiecare pacient pe baza datelor sale genetice, deoarece nu există două tumori identice. Știrea potrivit căreia primul pacient tratat cu un vaccin experimental împotriva cancerului dezvoltat în Rusia nu mai prezintă metastaze a generat un val puternic de interes în spațiul public.

Declarația îi aparține academicianului Aleksandr Gintsburg, directorul științific al Centrului Național de Cercetare pentru Epidemiologie și Microbiologie „Gamaleya", și a fost făcută într-un interviu acordat publicației ruse Gazeta.ru în noiembrie 2026. Dincolo de entuziasmul generat de titlurile de presă, analiza detaliată a datelor disponibile arată o realitate științifică mult mai nuanțată, în care progresele tehnologice reale se împletesc cu limitele stricte ale cercetării aflate la început de drum.

Cine este pacientul și ce tratament a primit

Cazul anunțat de cercetătorii ruși vizează un bărbat în vârstă de 60 de ani, diagnosticat cu melanom cutanat în stadiul III, o formă agresivă de cancer de piele care se extinsese deja dincolo de tumora primară. Pacientul a început schema terapeutică în aprilie 2026 la Centrul Național de Cercetare Medicală pentru Radiologie din Moscova, sub coordonarea academicianului Andrei Kaprin. Tratamentul administrat poartă numele de NeoOncovac și este un vaccin terapeutic personalizat bazat pe tehnologia ARN mesager, dezvoltat în comun de Centrul Gamaleya și institutele oncologice rusești, după ce a primit autorizația Ministerului Sănătății din Rusia pentru utilizare clinică spre finalul anului 2025.

Conform declarațiilor lui Aleksandr Gintsburg, pacientul a finalizat schema completă de administrare și este monitorizat lunar prin investigații computer-tomograf de înaltă rezoluție, cu accent pe examinarea ganglionilor limfatici. Pe parcursul a patru luni de supraveghere după încheierea terapiei, medicii nu au detectat formațiuni tumorale noi, iar metastazele identificate anterior nu mai sunt vizibile imagistic. Protocolul prevede continuarea acestei monitorizări riguroase timp de trei ani. Până în prezent, un număr total de șase pacienți diagnosticați cu melanom au fost incluși în acest program, al doilea pacient aflându-se la jumătatea schemei de tratament.

Cum funcționează vaccinul personalizat NeoOncovac

Spre deosebire de vaccinurile clasice, care previn apariția unor boli infecțioase, vaccinurile oncologice terapeutice au rolul de a trata o boală deja instalată. Procesul începe prin prelevarea unei probe din tumora pacientului și secvențierea genetică a acesteia pentru a identifica mutațiile specifice, numite neoantigene. Aceste proteine anormale se găsesc exclusiv pe suprafața celulelor maligne și lipsesc din țesuturile sănătoase.

Pe baza profilului genetic unic al tumorii, cercetătorii sintetizează o moleculă de ARN mesager adaptată strict acelui pacient. Odată injectat, vaccinul furnizează celulelor organismului instrucțiunile necesare pentru a produce aceste neoantigene în cantități controlate. Sistemul imunitar, în special limfocitele T, învață astfel să recunoască semnătura moleculară a cancerului și să atace țintit celulele tumorale rămase în organism, inclusiv pe cele metastatice.

Argumente pro: de ce această direcție științifică este considerată un progres major

Validarea conceptului de imunoterapie personalizată reprezintă unul dintre cele mai promițătoare domenii ale oncologiei moderne, iar evoluția raportată la Moscova se aliniază cu tendințele cercetării globale.

Primul argument solid în favoarea acestei abordări este precizia ridicată a mecanismului de acțiune. Deoarece vaccinul este construit pe baza mutațiilor specifice fiecărui individ, răspunsul imun este direcționat exclusiv către celulele canceroase, reducând riscul de afectare a țesuturilor sănătoase comparativ cu chimioterapia convențională sau radioterapia.

Un al doilea avantaj major îl constituie potențialul de a genera o memorie imunologică de durată. Studiile internaționale publicate în reviste de prestigiu precum JAMA și Nature au demonstrat că vaccinurile personalizate cu ARNm pot stimula limfocite T capabile să rămână active ani de zile, oferind o protecție pe termen lung împotriva recidivei. Mai mult, datele din studiile clinice globale arată că melanomul răspunde deosebit de bine la imunoterapie datorită numărului mare de mutații pe care le acumulează celulele sale.

De asemenea, tehnologia ARN mesager permite o producție relativ rapidă a serului odată ce profilul genetic al tumorii a fost decodat. Platforma poate fi adaptată teoretic pentru o gamă largă de tumori solide, nu doar pentru melanom, lucru confirmat de cercetări paralele desfășurate în Statele Unite și Europa pentru cancerul pancreatic, pulmonar sau mamar.

Argumente contra și limitele științifice ale anunțului actual

În ciuda rezultatelor încurajatoare raportate la primul pacient, comunitatea medicală internațională privește astfel de anunțuri cu prudență justificată, invocând o serie de limite metodologice și clinice majore.

Cel mai important aspect critic este lipsa validării științifice independente. Informațiile despre evoluția pacientului provin exclusiv din declarațiile de presă ale directorului institutului care a creat vaccinul. Până în noiembrie 2026, nu a fost publicat niciun studiu clinic detaliat într-o revistă medicală internațională cu evaluare de tip peer-review, ceea ce înseamnă că experții independenți nu au putut verifica protocoalele, criteriile de selecție, eventualele tratamente asociate sau imaginile medicale brute.

O altă limitare fundamentală ține de relevanța statistică. În medicina bazată pe dovezi, remisiunea observată la o singură persoană reprezintă un studiu de caz izolat, nu o dovadă a eficacității unui medicament. Răspunsul la imunoterapie variază enorm de la un pacient la altul, iar un succes inițial nu garantează că tratamentul va funcționa la fel pentru alți bolnavi. Pentru a demonstra eficacitatea reală și profilul de siguranță, sunt necesare studii clinice randomizate de faza II și faza III, care să includă sute de pacienți comparați cu un grup de control care primește terapia standard.

Durata scurtă de monitorizare reprezintă un alt motiv de rezervă. Patru luni fără semne vizibile de boală pe tomograf reprezintă un interval mult prea scurt în oncologie pentru a declara vindecarea completă. În cazul melanomului metastatic, celulele tumorale microscopice pot rămâne latente perioade îndelungate înainte de a provoca o recidivă, motiv pentru care evaluările oncologice standard urmăresc supraviețuirea fără progresia bolii pe intervale de trei până la cinci ani.

În plus, în spațiul public se face frecvent o confuzie între diverse proiecte experimentale rusești. Pe lângă vaccinul personalizat ARNm NeoOncovac destinat melanomului, institutele din Rusia testează și EnteroMix, un tratament bazat pe patru virusuri oncolitice nepatogene aflat abia în faza I de testare clinică pentru evaluarea siguranței și a dozajului. Prezentarea acestor cercetări aflate în stadii incipiente drept un leac universal gata de administrare pentru orice formă de cancer este incorectă din punct de vedere medical.

Nu în ultimul rând, producția unui vaccin personalizat pentru fiecare pacient în parte implică provocări logistice și costuri extrem de ridicate. Secvențierea genetică, analiza bioinformatică pentru selectarea antigenelor optime și sinteza individuală a serului necesită infrastructură de înaltă tehnologie și timp, factori care limitează deocamdată accesul la aceste terapii la un număr foarte restrâns de pacienți selectați în centre de cercetare.

Unde se situează cercetarea rusă în contextul mondial

Proiectul NeoOncovac nu este o descoperire izolată, ci face parte dintr-o competiție științifică globală intensă. În Occident, companii precum Moderna și Merck au ajuns deja în faze avansate de testare clinică cu vaccinul lor personalizat mRNA-4157, administrat în combinație cu imunoterapia standard. Datele prezentate în 2026 în cadrul congreselor internaționale de oncologie arată că această combinație reduce cu peste 40 la sută riscul de recidivă sau deces la pacienții cu melanom operat cu risc crescut, comparativ cu imunoterapia administrată singură.

Astfel, declarația academicianului Aleksandr Gintsburg reflectă un caz real și promițător din cadrul unui program experimental timpuriu, dar nu echivalează cu descoperirea unui tratament miraculos disponibil pe scară largă. Rămâne ca următorii ani de monitorizare clinică și publicarea datelor complete să confirme dacă NeoOncovac poate egala sau depăși performanțele terapiilor personalizate aflate deja în studii avansate la nivel mondial.

(M.G.G.)