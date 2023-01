Alegeți pachetul de încălzire în pardoseală de la Maricon pentru a avea parte de o iarnă cât mai blândă

Intenționați să vă instalați un sistem de încălzire în pardoseală în locuința dumneavoastră și aveți numeroase idei de design interior care sunt momentan împiedicate de clasicele calorifere?

Dacă da, atunci Maricon are pentru dumneavoastră un pachet de încalzire in pardoseala absolut avantajos, așa că merită să aruncați o privire asupra acestuia și să vedeți în ce măsură v-ar putea fi de folos, raportându-vă la necesitățile casei dumneavoastră. În plus, avem și prețuri foarte bune pentru toate pachetele disponibile pe site-ul nostru.

De ce aleg tot mai mulți proprietari de locuințe încălzirea în pardoseală?

Principalul motiv pentru care majoritatea oamenilor optează pentru această soluție este legat de generarea unor facturi mult mai mici la energie și, evident, o distribuție mai uniformă a căldurii în casă, aceasta fiind perfect distribuită în fiecare cameră.

În altă ordine de idei, dacă ne raportăm și la metode de a economisi energie, se pot utiliza toate sursele de energie disponibile în ceea ce privește capacitatea de încălzirea apei în conductele de sub pardoseală, începând cu energia solară și continuând cu cea termică și gaz. Spre deosebire de sistemele tradiționale de încălzire, metoda prin pardoseală are nevoie doar de apă.

Pe de alta parte, un alt aspect de care trebuie să țineți cont este faptul că acestea necesită mai mult timp pentru a încălzi întreaga casă și asta depinde și de materialul folosit la placarea pardoselilor, precum și de prezența covoarelor care împiedică radiația perfectă a căldurii.

Economie de energie cu sisteme de încălzire în pardoseala

În ceea ce privește economisirea energiei, trebuie luată în considerare și capacitatea de rezistentă a anumitor categorii de pardoseli, pentru că aceasta crește progresiv trecând de la ciment, la ceramică, parchet, pardoseli mochete și linoleum, determinând astfel consumul de energie și costurile asociate.

În cazul în care vorbim despre parchet, trebuie să menționăm faptul că lemnul este un material natural care, în timp, poate fi afectat de căldură și umiditate, motiv pentru care este necesar să se acorde o importanță majoră tuturor detaliilor, în momentul în care are loc instalarea efectivă a componentelor sistemului de încălzire în pardoseală.

Avantaje pentru familiile cu copii

Pe de altă parte, în ceea ce privește calitatea căldurii emise, trebuie să specificăm încă o faptul că temperatura din casă va fi mult mai uniformă, praful nu se va mai ridica atât de ușor, ceea ce înseamnă că nu va mai fi necesar să purtați 2 perechi de șosete atunci când vă aflați prin casă sau papuci pufoși cu blană, care să țină de cald. În plus, pardoseala ce are o temperatură cât mai bună le permite copiilor să se joace confortabil pe podea fără să simtă frigul.

Nu în ultimul rând, este deosebit de important să analizăm în detaliu toate materialele folosite pentru acoperirea podelei, întrucât anumite tipuri, necesare în momentul instalării unei pardoseli, pot elibera emisii toxice odată ce sunt încălzite. Prin urmare, analiza preliminară a spațiului este o chestiune cât se poate de serioasă, chiar vitală.

Deci, dacă doriți să abordați și dumneavoastră această metodă de încălzire în casă, alegând un pachet de încălzire în pardoseală de la Maricon, este necesar să știți că această opțiune vine cu o serie de avantaje pentru dumneavoastră și familie. De aici rezultă că poate fi o alegere foarte inspirată, mai ales dacă aveți o casă cu o suprafața exprimată în mp destul de mare. Evident, aceste sisteme se potrivesc chiar și în cazul căsuțelor de dimensiuni mai mici, dovedind rezultate foarte, foarte bune.

Casa dumneavoastră merită să fie mai călduroasă ca oricând!