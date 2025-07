Cercetatorii ruși au descoperit unde calătoreste sufletul dupa moarte. Ce inseamna SIC și cum poate fi monitorizat prin aparate speciale

Pe la jumatatea lunii mai 2025 o stire a trecut, cum s-ar zice, "pe sub radar", desi ar fi trebuit sa faca furori. O companie cu actionari ruși, puternic implicata in tehnologia transumanista, cu sediul in Marea Britanie, este preocupata de mai bine de zece ani de descifrarea codurilor ADN, ca si soft de programare umană, legat de forme de energie si de fotoni, pentru ca la final sa poata sa transfere constiinta unei persoane intr-un cloud artificial, aducand nemurirea cibernetică.

Vladtech este o companie condusa de Vladimir Kirilov si finantata de magnatul rus al tehnologiei Vladyslav Klyushin, care mai e implicat si in alte companii importante din Rusia, precum M-13, al cărei CEO este. Vladtech coordoneaza si o cercetare in domeniul legaturilor dintre platformele tech si structurile umane de ADN, campuri energetice etc. E un fel de Neuralink rusesc dar care spre deosebire de compania lui Elon Musk - care a inceput sa "lege" cipuri la creierele oamenilor - lucreaza cu energii si frecvente de energie subtile, precum si de radiatii slabe de lunina si emisie de fotoni din ADN (lucru dovedit deja).

Cercetatorii ruși au reusit sa mapeze aceste energii intrun cod unic al unei persoane, asociata cu o constiinta unica. L-au denumit "Soul Identity Code" (SIC) si se presupune ca este o amprenta energetica, pe care in vechime era denumita ca "aură". In plus, acest SIC poate fi urmarit ca frecvente proprii cu niste aparate cu totul speciale. "E ca si cum ai avea o cartela GSM, cu un cod unic, in asa fel incat reteaua stie unde te afli, iar telefonul te decodifica, transmitand si primind frecvente pe un canal propriu.", spune Kirilov.

Si acum stirea: cum spuneam, in mai acest an, cercetatorii ruși au monitorizat un barbat, un voluntar, cu ajutorul unor aparate destinate urmaririi SIC. Voluntarul era pe patul de moarte, iar la ceva timp dupa ce a fost scandat si bransat la sistem a si murit. Interesant a fost - cum era de asteptat intr-o arecare masura - ca SIC nu a disparut, si timp de cateva minute a stat legat de corp si apoi in apropierea corpului decedatului. Dupa care a disparut brusc ca si cum s-ar fi volatilizat, ceea ce ar fi insemnat ca sufletul nu supravietuieste dupa moarte.

Insa, dupa aproximativ jumatate de oră, legatura cu SIC s-a refacut, aura persoanei (sau sufletul) aparand intr-o cu totul alta zona a universului la o distanta de ani lumina, ceea ce arata ca - daca intr-adevar s-a refacut legatura si nu era vorba de un artefact - ca SIC poate calatorii in univers cu o viteza mult mai mare decat cea a luminii, ca si cum ar fi intr-un entanglement cuantic. Mai departe compania lui Klyusin n-a mai oferit detalii despre o monitorizare ulterioara intrucat au comunicat: "subiectul a fost denaturat pe retelele de socializare, adus la stadiul de senzationalism ieftin de tot felul de influenceri." Compania a anuntat ca va reveni cu un studiu stiintific aprofundat.

Cercetarea Vladtech a pornit in urma cu mai bine de zece ani, dupa ce un alt savant rus pretindea că a reuşit să fotografieze sufletul omului, care părăseşte trupul după moarte. Konstantin Korotkov a realizat imaginile folosind o tehnică specială de fotografiere, cu un aparat bioelectrografic ce utilizează metoda vizualizării unui obiect în urma descărcării de gaze. Cercetatorul rus a anuntat lumea stiintifică despre cum a reusit să capteze momentul în care sufletul unui muribund părăseşte trupul acestei unei persoane.

Metoda utilizată de Korotkov este similară fotografiei Kirlian - ce captează "energia vitală" a unui om. Se pare că "sufletul" omului este redat în fotografiile de mai sus de culoarea albastră, iar în momentul morţii, sufletul părăseşte prima dată zona capului, iar la final pleacă din zona inimii. O ipoteză sugerată de savantul rus arată că în cazul persoanelor care au avut parte de o moarte violentă, sufletul se întoarce în trup după câteva zile de la moarte, sub forma unei energii vitale, deoarece există un "surplus" energetic ce nu a fost folosit.