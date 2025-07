Extrasenzorialul Uri Geller: Adevărul despre "Extraterestri ostili". Care e planul global legat de nava care se indreaptă spre Terra VIDEO

Uri Geller este un clarvazator, iluzionist si extrasenzorial care a fost celebru in anii 70 prin aparitiile sale la televiziunile din SUA. El indoia lingurite cu puterea mintii in fata camerelor de luat vederi si sustinea ca are aceste abilitati psihokinetice inca din copilarie si ca este in legatura cu extraterestri. A fost acuzat de frauda, dar lucrurile au ramas incerte. Acum, la aproape 80 de ani, Uri transmite lumii diverse mesaje paranormale si se ocupa cu clarviziunea. Redam mai jos ce a declarat Geller despre nava extraterestra care s-ar indrepta spre Terra si ar ajunge in octombrie 2025 cu intentii ostile:

Prieteni, sunt sigur că ați văzut cu toții titlurile recente: „Astronomii au descoperit un „obiect extraterestru ostil" care se îndreaptă spre Pământ... o anomalie lățime de 12 mile care „se ascunde intenționat de detecție. " Permiteți-mi să vă spun acum - aceste rapoarte nu sunt ceea ce par. Au O agendă ascunsă! Lasă-mă să explic...

După cum v-am mai spus, în anii 1970 am fost invitat să-l întâlnesc pe Wernher von Braun, părintele științei moderne a rachetelor. M-a luat în biroul lui, a deschis un seif și mi-a arătat ceva extraordinar: fragmente dintr-o ambarcațiune care NU era de pe acest Pământ. Dar nu mi-a spus asta la început - în schimb m-a rugat doar să le țin în brațe și să-mi folosesc abilitățile extrasenzoriale pentru a le conecta, a le „citi" și a explica ce am simțit și am învățat de la ele.

Cum am atins acele piese, am știut: NU erau de aici. Știam și eu, pe măsură ce am acordat mostrele, că nu sunt făcute cu sau din orice fel de metal obișnuit - pentru că se simțeau VII. Ca și cum ar respira! Și senzația pe care am avut-o a fost una de conexiune, nu de frig. În schimb, am simțit un sentiment stăruitor al unei cunoașteri vaste, înțelepciune și înțelegere - dincolo de orice am putea înțelege vreodată! Am împărțit toate acestea cu Von Braun, și abia atunci mi-a spus că au fost recuperate dintr-un OZN prăbușit!

Cred că materialul pe care mi l-a dat să-l țin - și meșteșugul mai mare din care au venit - trebuie să fi fost creat (fie că a fost construit poate chiar crescut?) cu o conștiință înnăscută fuzionată - un fel de inteligență sintetică-biologică. Și cred că ambarcațiunile în care au călătorit aceste ființe nu erau mașini în modul în care le înțelegem noi. Erau entități vii, legate direct de mințile ocupanților lor. Și dacă ceea ce am simțit din acele mostre a fost legat telepatic de conștiința acelor "piloți" atunci sunt absolut sigur că extratereștrii înșișiși au împărtășit aceleași "semnături" mentale.

După ce mi-a cerut să "citesc" mostrele de metal de la ambarcațiune, von Braun m-a dus într-o cameră frigorifică (sub o clădire securizată deținută de NASA) unde mi-a arătat containere clare, asemănătoare unui sicriu, care țin corpurile mutilate ale ocupanților meșteșugului. Din nou, am încercat să-i ascult - și cea mai puternică impresie pe care am primit-o de la ei a fost că erau ca „oameni de știință" sau „istorici". M-am simțit ca și cum au venit aici pentru a observa... Și poate chiar pentru a ne ajuta într-un fel. Deci, de ce toate aceste titluri „obiecte extraterestre ostile" acum?

Înainte de a muri, von Braun i-a mărturisit asistentei sale, dr. Carol Rosin (cu care am vorbit personal). El i-a spus că există un plan pe termen lung pentru a crea o serie de amenințări false pentru a justifica militarizarea spațială. Și ultima ar fi o amenințare extraterestră sau o invazie! Sfârșitul jocului? Controlul global. Bugete de apărare ridicate. O armă pe orbită. Un dușman unificat care să ne țină frică.

CIA a folosit Hollywood-ul de zeci de ani pentru a ne pregăti. Ziua Independenței, Războiul Lumilor, Edge of Tomorrow - toate făcute pentru a te face să legi extratereștrii de invazie. Frica. Panică. Foc din cer. Dar ceea ce am simțit în acele piese de metal... Ce am văzut la acele ființe... Nu a fost război. A fost minunat. Nu dominație - ci o inteligență superioară - și poate îndrumare. Adevărul despre ET-uri nu este ascuns pentru că sunt periculoși... Ci pentru că provoacă structurile de putere ale Pământului. Ei contestă povestea. Vizitatorii nu sunt dușmanii noștri. Dacă ar fi vrut să facă rău, ar fi acționat de mult. Sunt observatori și poate, într-o zi... prietenii noștri.