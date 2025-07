Nu a fost stop cardiac! Cauza mortii lui Felix Baumgartner a fost reevaluată. Care a fost cu adevarat motivul care a produs această tragedie

Felix Baumgartner, celebrul sportiv austriac care a intrat în istorie în 2012 după ce a sărit cu parașuta din stratosferă, a murit joi, la vârsta de 56 de ani. Inițial, anchetatorii au avansat ipoteza unui infarct suferit în aer, care i-ar fi provocat pierderea controlului asupra motoparapantei. Însă raportul tehnic recent publicat demontează această teorie și indică un cu totul alt vinovat!

Tragedia s-a produs în jurul orei locale 16:00, când sportivul austriac s-a prăbușit cu parapanta motorizată într-o piscină a unui complex hotelier din Porto Sant'Elpidio, Fermo. În momentul impactului, bazinul era plin de copii, care au asistat îngroziți la moartea prematură a celui care fusese un simbol al curajului. O angajată a hotelului a fost rănită, însă medicii au confirmat ulterior că se află în afara oricărui pericol.

Echipajele de urgență au intervenit rapid și au solicitat un elicopter pentru a-l transporta la spitalul Torete din Ancona. Însă, în ciuda eforturilor de salvare, Felix Baumgartner a fost declarat decedat la fața locului. Inițial, s-a crezut că impactul cu solul i-a fost fatal sau că un stop cardiac l-ar fi făcut să piardă controlul în aer. Ancheta penală deschisă de Parchetul din Fermo a scos la iveală o altă explicație pentru accident. Presa locală a publicat primele concluzii ale expertizei, care arată că prăbușirea a fost cauzată de o defecțiune tehnică:

„În urma unei reconstituiri sumare, a reieșit că Baumgartner instalase o cameră video pe paramotor pentru a filma zborul din spate. Aceasta fusese fixată cu o frânghie, apoi o manevra cu ajutorul unui mini-pilot. Apoi s-a întâmplat ceva neașteptat, poate din cauza unui blocaj sau poate din cauza unei manevre rapide, camera a ajuns în mijlocul elicei, provocând prăbușirea aripii și prăbușirea aeronavei. Sportivul extrem austriac a încercat în acel moment să deschidă parașuta de urgență, dar zbura prea jos, iar dispozitivul nu s-a activat la timp.

Această variantă este susținută și de martorii aflați la fața locului. Un turist a povestit: „Am văzut aparatul în cădere liberă și se învârtea într-o mișcare în spirală. Pânza, care se află de obicei deasupra, era fărâmițată". Un alt localnic, pasionat de zborul cu parapanta, a confirmat: „Când l-am văzut căzând, nu era foarte departe de sol. După părerea mea, nu a fost o problemă de sănătate, ci o defecțiune tehnică."

În prezent, Parchetul din Fermo a dispus efectuarea unei autopsii și continuarea investigațiilor în dosarul penal deschis pentru omor din culpă. Moartea lui Baumgartner a șocat profund comunitatea locală. „Comunitatea noastră este profund afectată de moartea tragică a lui Baumgartner. Era un sportiv de renume mondial, un simbol al curajului și pasiunii pentru zborul extrem. Plutea deasupra orașului nostru când moartea l-a răpit", a transmis Massimiliano Ciarpella, primarul din Porto Sant'Elpidio.

Paolo Calcinaro, edilul orașului Fermo, a adăugat: „Felix Baumgartner era un star mondial. El a ales orașul nostru pentru a petrece câteva zile de vacanță cu familia sa, dar soarta l-a răpit în timp ce se afla în aer." Baumgartner venise în vacanță în regiunea Marche, alături de iubita sa, Mihaela Rădulescu. Partenera sportivului, Mihaela Rădulescu (55 de ani), a transmis un mesaj sfâșietor pe rețelele sociale, la o zi după tragedie: „Cuvintele nu-mi mai ies acum. Dar sunt recunoscătoare pentru ale tale... Felix, ai fost atât de iubit... Noi am fost IUBIREA însăși." Mihaela Rădulescu le-a mulțumit tuturor celor care au adus un omagiu și au oferit sprijin familiei și prietenilor sportivului: „Aduceți-i un omagiu lui FELIX. Acest om unic merită tot ce e mai bun din inimile, gândurile și rugăciunile noastre..."

Ulterior, vedeta a publicat pe Facebook un mesaj mai amplu, în care și-a exprimat recunoștința față de cei care le-au fost aproape în aceste momente grele: „Pentru lume, o legendă care a inspirat atât de mulți și a realizat atât de multe... Pentru prietenii și familia lui, cel mai iubit și admirat, un copil mereu pozitiv, respectuos, plin de viață și de bucurie, și un adult extrem de organizat și concentrat atunci când lucra la orice. (...) Pentru mine... bărbatul care m-a iubit nebunește timp de 13 ani, bărbatul extraordinar pe care l-am iubit dincolo de cuvinte, ADEVĂRATUL BĂRBAT pe care l-am respectat și alături de care am trăit cele mai frumoase momente din viața mea. (...) A murit făcând ceea ce iubea cel mai mult - zburând - într-un loc care îi aducea fericire, în care am venit pentru a treia oară, cu mine ținându-l de mâini și strigându-i să LUPTE. Prima luptă pe care a pierdut-o... Sunt pierdută fără el. Suntem cu toții, cei care am avut binecuvântarea de a-l avea în viețile noastre."