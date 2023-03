Alertă globală: Băncile mici se prăbușesc după principiul dominoului

La sfârșitul săptămânii trecute, când am analizat carnagiul care a cuprins sectorul bancar american, am analizat care bănci se confruntă cu cel mai mare risc de fugă de depozite în urma falimentului SIVB - și acum al SBNY - și ne-am concentrat asupra câtorva nume care au cea mai mare parte a finanțării lor sub formă de depozite - depozite care sunt acum brusc în pericol pe fondul a ceea ce pare a fi o fugă bancară majoră, comentează ZeroHedge.

Michael Cembalest de la JPM - a cărui bancă este pregătită să beneficieze cel mai mult de pe urma măcelului în curs - a intervenit cu următorul grafic, care a adăugat o axă suplimentară privind împrumuturile plus titlurile de valoare ca procent din totalul depozitelor, dar care, după noua facilitate de salvare BTFP, este irelevantă, deoarece Fed și TSY susțin efectiv pierderile nerealizate din titluri de valoare.

Așadar, ne aflăm cu adevărat la băncile care prezintă cel mai mare risc de funcționare bancară, care, după cum am explicat, sunt în principal băncile mici și regionale din America. Cum rezistă acestea în prezent? Ei bine, nu prea bine: iată indicele KRE

*FIRST REPUBLIC BANK OPRITĂ PENTRU VOLATILITATE, ÎN SCĂDERE CU 65%.

*PACWEST OPRITĂ PENTRU VOLATILITATE; A SCĂZUT CU 41%, AJUNGÂND LA CEL MAI SCĂZUT NIVEL DIN ISTORIE

*REGIONS A FOST OPRIT PENTRU VOLATILITATE, DUPĂ CE A REDUS SCĂDEREA DE 31% LA 20%.

*WESTERN ALLIANCE A ÎNREGISTRAT O SCĂDERE RECORD DE 76%; OPRITĂ PENTRU VOLATILITATE

Ceea ce trebuie reținut aici este că, din păcate, discursul de încurajare de la ora 9 dimineața al lui Joe Biden nu a făcut mare lucru pentru a spori încrederea în băncile mici din SUA. Sau, așa cum am spus mai devreme, "Ar fi criza Savings and Loan 2.0, dar ne pare rău să vă informăm că nu există economii"." Între timp, salutăm cu toții JPMorgan, pardon, JPMega, care este pe cale să aibă aproximativ 18 trilioane de dolari în depozite."

