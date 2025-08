A murit ultimul comunist autentic din Romania. Cel care s-a agatat de comunism si s-a uitat dupa lumina Moscovei pana cand si-a dat seama ca URSS-ul si comunismul au disparut din Europa si mai pot fi gasite doar la Havana sau Phenian. A fost momentul in care vechiul comunist a intors armele intelegand ca lumina vine acum de la Vest.

Nu stiu daca a fost cel mai inteligent presedinte dintre toti presedintii pe care i-am avut dupa 89, dar sigur a fost cel mai versatil si cel mai manipulator. Si a fost un animal politic. Doar Basescu mai poate pretinde aceasta "eticheta". Mineriada din iunie 1990 dar si cele care au urmat sunt ale lui si ale sistemului pe care l-a protejat si va merge cu ele in fata justitie divide, daca exista asa ceva exista.

Eu nu deschid sampania si nici nu-i judec pe cei care o fac. Las aici doar cateva momente "de bine":

1. A acceptat repetarea alegerilor din 1990 la presiunea cancelariilor occidentale si ale americanilor. Un compromis pentru el dar o deschidere fata de partenerii europeni. Stefan Andrei, fostul ministru de Externe al lui Ceausescu, scria, in memoriile lui din inchisoare, ca a facut-o deoarece a inteles cat de mult are nevoie de Europa. Dupa repetarea alegerilor, Romania a semnat, in 1993, acordul European prin care Romaniei ii era recunoscuta intentia de a deveni membru UE. 1993.

2. A initiat Declaratia de la Snagov, din 1995, semnata de toate toate partidele politice, inclusiv de Romania Mare a lui Vadim Tudor, document prin care Romania si-a setat directia: UE si NATO.

3. A permis tranzitia pasnica a puterii dupa ce a pierdut alegerile in 1996. Prima tranzitie de putere in democratia din Romania dupa multe decenii de regim comunist.

4. A fost presedinte in 2004 cand Romania a intrat in NATO.

Sper ca si-a inregistrat cateva marturii despre ce s-a intamplat in decembrie '89. E cel care l-a facut "arogant" pe Nastase, "prostanac" pe Geoana si "carlan" pe Ponta. "Etichetele" lui au rezistat anilor, inca o dovada a fortei pe care a avut-o, in politica din .ro, batranul comunist din Oltenita.

Orlando Nicoara