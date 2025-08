Câți bani economisește un prosumator după ce își instalează fotovoltaice. Facturile zero la electricitate

Un prosumator care a reușit să își instaleze panouri fotovoltaice atât cu fonduri proprii, cât și prin Programul Casa Verde Fotovoltaice, sistemul de stat de finanțare care anul acesta a fost pus pe pauză, acesta a vorbit despre economiile care pot fi făcute la factura de electricitate, odată conectat la Sistemul Electric Național, dar și despre modul în care funcționează sistemul de compensare a energiei.

„Inițial am pus fotovoltaice în 2023, din fonduri proprii, mai ales pentru că ne-am luat mașină electrică. A fost o investiție personală de vreo 50.000 de lei la momentul respectiv. Am pus invertor de 5kW, panouri de 6kW și baterie de 5kW, potrivit unei oferte făcute de o firmă de specialitate cu care am lucrat. Inițial am cerut mai multe oferte și am ales-o pe aceea care ne-a ajutat și cel mai mult, la telefon, când am luat legătura cu ei prima oară. S-au oferit să vină să vadă situația la fața locului, să facă măsurători și au oferit consultanță gratuită, practic", a explicat Constantin, programator din Iași.

În ceea ce privește modul de funcționare a compensării, acesta a precizat că „în contractul de prosumator sunt specificate două tipuri de compensări pentru energia electrică injectată în rețea, adică compensarea monetară și cea cantitativă", ne-a povestit Constantin. Mai exact, aici intervine concret diferența substanțială după investiția în panouri fotovoltaice pentru că, pentru mii de gospodării din România care și-au instalat panouri fotovoltaice, relația cu rețeaua electrică se schimbă radical, în sensul în care aceștia nu mai sunt doar consumatori, ci și mici producători de energie. În acest context, sistemul de compensare cantitativă funcționează ca un fel de cont energetic în care ceea ce produci în plus se poate folosi, mai târziu, când consumi mai mult.

Compensarea cantitativă nu presupune facturare sau plăți, ci un schimb direct între energia livrată și cea consumată, în care totul se măsoară în kilowați-oră (kWh), fără echivalent financiar. Pentru sistemele destinate prosumatorilor cu instalații de până la 400 kW pe loc de consum, înregistrați oficial și cu un contract de vânzare-cumpărare semnat cu furnizorul de energie. Important este să amintim că statutul de prosumator implică totodată și accesul la un regim fiscal mai simplu în cazul compensării cantitative, fiindcă nu se plătesc impozite sau taxe pentru energia injectată în rețea, totul rămânând în registrul strict al cantităților. Cu alte cuvinte, dacă într-o lună de vară panourile solare produc mai mult decât consumul din casă, surplusul intră automat în rețea și este înregistrat de contorul inteligent. În lunile reci, când producția scade și consumul crește, prosumatorul poate folosi din acel „sold" energetic acumulat anterior.

„Dacă în luna iulie am băgat în rețea 300 kW și am consumat 100, să zicem, pentru cei 100 plătesc doar taxa de transport și rămân cei 200 kW în contul meu pentru consum ulterior. Facturile continuă să vină, îți comunică concret, lună de lună, cât ai consumat și cât a rămas, iar dacă timp de 24 de luni primești, teoretic, o compensare monetară, dar ar trebui să ai o capacitate foarte mare astfel încât să poți în realitate să primești o sumă substanțială de bani înapoi. Pentru că în rest, investiția inițială se scoate din economiile făcute în sine la facturile la electricitate", a declarat, pentru Ziare.com, prosumatorul.

În cele din urmă, compensarea se face 1 la 1, ceea ce înseamnă că, pentru fiecare kWh consumat în plus, se scade un kWh din ce s-a livrat anterior în rețea. Este un mecanism de echilibrare care funcționează lunar, dar cu posibilitatea de reportare, iar energia injectată și neutilizată poate fi folosită pe parcursul următoarelor luni, însă doar în limita a 2 ani de la producție. „Dacă ar fi să mă uit pe statisticile de anul trecut, am generat din panouri 6,66 MW, din care am consumat 3,41, iar 3,25 sunt injectați în rețea. Din rețea, am consumat 1,29 MW, deci dacă din cât am băgat în rețea, adică 3,25, scad consumul, încă mai am vreo 2 MW de consumat în următorii doi ani, și ulterior ar trebui să primesc și ceva bani pe kilowattii rămași. Dar, oricum, vânzarea se face la prețul din contract și nu e o avere, nu vin lunar", a explicat Constantin.

Avantajul major este că, într-un an echilibrat, o familie poate ajunge la facturi aproape de zero. Atât timp cât consumul este apropiat de producție și este calibrat în funcție de sezon, compensarea funcționează ca un rezervor de energie pe care prosumatorul îl folosește atunci când panourile nu fac față.