Alertă la nivel modial: Ebola se extinde într-o țară uriașă, cu peste 230 de milioane de locuitori
Postat la: 22.10.2026 |
Epidemia de Ebola care a provocat peste 4.600 de decese în Africa a ajuns și în Nigeria, cea mai populată țară de pe continent. Autoritățile au confirmat primul caz de infectare după mai bine de un deceniu și au identificat 44 de persoane care ar fi putut fi expuse virusului.
Cazul a fost confirmat marți, 20 octombrie, la Abuja, marcând extinderea epidemiei din Africa Centrală și de Est către Africa de Vest, anunță Reuters. Actualul focar, izbucnit în Republica Democrată Congo în luna mai, a provocat deja 4.646 de decese. Este considerat unul dintre cele mai grave din istorie, iar specialiștii din întreaga lume sunt îngrijorați de viteza răspândirii.
O femeie a călătorit cu avionul, infectată
Pacienta este o cetățeană ugandeză care a ajuns în capitala Nigeriei pe 5 octombrie, după un zbor cu escală la Addis Abeba, în Etiopia. Primele simptome au apărut pe 7 octombrie. Patru zile mai târziu, femeia a solicitat îngrijiri la un spital privat din Abuja, prezentând manifestări asemănătoare malariei.
Starea sa nu s-a îmbunătățit, iar medicii au decis să o testeze pentru Ebola după ce au aflat că a călătorit recent printr-o regiune afectată de epidemie.
Testarea a avut loc pe 19 octombrie, la 12 zile după apariția simptomelor, iar diagnosticul a fost confirmat pe 20 octombrie. Ministrul nigerian al Sănătății, Muhammad Ali Pate, a declarat că pacienta se află în izolare și primește tratament medical.
44 de persoane ar fi putut fi expuse virusului
Până în prezent, anchetatorii epidemiologici au identificat 44 de contacți, majoritatea personal medical. Printre aceștia se află și soțul femeii, cetățean elvețian care locuiește împreună cu ea în Abuja. Autoritățile încearcă să identifice și pasagerii care au călătorit cu aceasta spre Nigeria, deși nu consideră că femeia prezenta simptome în timpul zborului.
Medicul nigerian Ayoade Alakija a avertizat că extinderea epidemiei din estul spre vestul Africii ridică perspectiva unei crize sanitare la nivel continental. Îngrijorarea este amplificată de faptul că Abuja reprezintă un important nod de transport aerian și rutier, cu legături internaționale frecvente.
Uganda susține că pacienta a călătorit și în Congo
Ministerul Sănătății din Uganda susține că femeia călătorise anterior și în Republica Democrată Congo, țara în care se află principalul focar al epidemiei. Autoritățile ugandeze precizează însă că simpla tranzitare a țării nu demonstrează că infectarea s-a produs pe teritoriul lor.
Uganda nu mai înregistra cazuri active la momentul declarației, după ce Organizația Mondială a Sănătății a anunțat în august încheierea focarului din această țară. La începutul lunii octombrie, Kenya confirmase la rândul său primul caz asociat actualei epidemii. Ulterior, numărul infectărilor raportate acolo a ajuns la nouă.
Epidemia a provocat peste 4.600 de morți
Actualul focar este provocat de virusul Ebola Bundibugyo, o variantă rară pentru care nu există, în prezent, un vaccin autorizat sau un tratament specific aprobat. În Republica Democrată Congo au fost raportate peste 9.500 de infectări, în opt provincii.
Ebola se transmite prin contact direct cu sângele sau alte fluide corporale ale persoanelor infectate, nu prin simpla apropiere de acestea. Boala poate provoca febră, vărsături, diaree și, în cazurile grave, hemoragii și insuficiență multiplă de organ.
Ministrul nigerian al Sănătății a amintit că Nigeria a reușit să limiteze răspândirea Ebola în timpul epidemiei din Africa de Vest din 2014. Oficialul a declarat că autoritățile dispun de mecanismele necesare pentru a gestiona noul caz, în timp ce monitorizarea contacților și investigațiile epidemiologice continuă.
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