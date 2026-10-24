Alexandru Toader folosea notele și examenele ca monedă de schimb pentru abordarea și constrângerea studentelor
Postat la: 24.10.2026 |
Lectorul Alexandru Florin Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de magistrații Curții de Apel Iași. Procurorii de pe lângă această instanță au arătat în referatul cu propunere de arestare că acesta folosea sistematic poziția de autoritate de la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza" pentru a obține favoruri sexuale de la studente.
Anchetatorii descriu un tipar infracțional bazat pe mesaje insistente pe rețelele sociale, cereri absurde de confidențialitate și capcane întinse tinerelor sub pretextul clarificării situației școlare. Pe numele lui Toader a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea abuzivă a funcției în scop sexual.
Teroarea examenelor din toamnă și birourile cu ușa încuiată
Procurorii ieșeni detaliază în dosar modul în care vulnerabilitatea academică a studentelor devenea cârligul perfect pentru lectorul de Drept civil. În toamna anului 2024, studenta S. B. s-a prezentat la o restanță, moment în care Toader i-a comunicat direct că a picat testul, trecând brusc la întrebarea directă: „cum rezolvăm?". Din acel punct, cadrul didactic a abandonat orice normă universitară, chestionând-o pe tânără despre lenjeria intimă și detalii intime. Procurorii subliniază că succesiunea de gesturi a reprezentat o solicitare implicită de raporturi sexuale în schimbul promovării, studenta relatând că profesorul a încuiat ușa cabinetului, provocându-i o stare profundă de teamă pentru siguranța fizică.
Situații similare de constrângere sunt documentate și în cazul altor tinere. Pentru studenta R. G., dificultățile de la facultate s-au transformat în noiembrie 2022 în două episoade de abuzuri și acte sexuale prin constrângere. În cazul studentei J. T., Toader a aplicat exact aceeași metodă: a blocat ușa biroului din facultate și a deviat discuția despre lucrare și promovare direct către viața intimă a fetei. În dosar apar și mărturiile studentelor A. G. și B. P., abordate prin Facebook Messenger sau Snapchat sub pretextul unor recapitulări ori invitații la biroul notarial pentru a primi o carte.
Capcana de la biroul notarial și atacul pe întuneric
Un caz extrem de detaliat în referat este cel al studentei din anul I, A. P., din perioada noiembrie-decembrie 2022. Toader a abordat-o agresiv pe Instagram, transmițându-i fotografii cu vizualizare unică și invitând-o repetat la cafea. Pentru a-și asigura controlul, acesta a modificat special ora unei activități didactice și i-a cerut obsesiv să șteargă toate conversațiile pentru ca nimeni să nu afle despre discuții. Martorii confirmă că tânăra era profund deranjată de insistențe, dar răspundea de frica repercusiunilor asupra notelor, ea vizând un transfer la învățământul cu frecvență.
Pretextul final a fost analiza unui test parțial. Toader a chemat-o pe studentă la biroul său notarial după lăsarea serii. „Nu pentru că îmi doream să mă întâlnesc cu el, ci pentru că eram studentă în anul I, el era profesorul meu și îmi era teamă de consecințele unui refuz", a explicat victima în fața anchetatorilor. La sosirea fetei, clădirea notariatului avea toate luminile stinse. Profesorul a luat-o prin surprindere, s-a apropiat brusc și a încercat să o sărute pe gură. Tânăra a reușit să evite impactul retrăgându-se imediat, însă Toader a insistat, invitând-o într-o cameră unde se afla o canapea și încercând din nou să reducă distanța fizică, moment în care victima a fugit din birou.
Poziția oficială a anchetatorilor: Abuz grosolan de autoritate
Magistrații curții au desființat apărările bazate pe interacțiunea aparent voluntară de pe rețelele sociale. Analiza juridică a procurorilor stipulează că avalanșa de mesaje, utilizarea funcțiilor de ștergere rapidă a textelor și momentele de izolare a studentelor în spații private au făcut parte dintr-un plan bine structurat de obținere a contactului sexual.
Anchetatorii concluzionează fără echivoc că „pretinderea s-a realizat prin prevalarea și profitarea de autoritatea și superioritatea decurgând din funcția didactică". Faptul că fetele acceptau inițial dialogul sau se prezentau la întâlniri nu reprezintă un consimțământ, ci o consecință directă a raportului de forțe și a fricii paralizante de a nu le fi distrusă cariera universitară de către fiul fostului ministru.
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