Andrei Caramitru se declară "epuizat cognitiv": Creierul nostru nu e făcut sa interacționeze cu "monstrul" AI. Ca și cum ai merge cu 500 de km/h pe Transfăgărășan!

La un moment dat în wend aveam vreo 80 de agenți care au lucrat între ei coordonați de mine (organizați ierarhic ca într-o echipă) vreo 10 ore, scrie Andrei Caramitru pe Facebook. Si continuă:

Impresia mea așa pe scurt :

- nivelul de productivitate e halucinant pur și simplu

- gestionarea unui asemenea sistem - viteza și complexitatea - sunt practic imposibile pentru un flux normal de lucru. Sau devii tu pâlnia care frânează tot ca nu poți filtra, sau delegi, ok dar dacă delegi îți vin 30 de decizii critice de luat la fiecare 20 de minute și nu ai cum trece prin toate fără o concentrare și o intuiție imensă (în timp ce agenții decid mii de chestii pe oră și îi lași așa ca sunt decizii de nivel 2/3 doamne ajută).

Ai senzația ca mergi lângă un pilot de mașină de raliu care reușește să aibă o viteză de 500 de km pe ora pe transfagarasan . Ce vezi e prea rapid creierul nu mai procesează . Și totuși trebuie să fii atent cumva să îl ghidezi.

După câteva ore ești complet epuizat cognitiv.

E extrem extrem de scary vă spun. Nu cred ca agenții AI au idei neapărat mai bune - au nevoie de intuiția noastră - inca. Dar cum gestionezi așa un monstru - nu știu.

Și ce se va întâmpla cu noi toți la final - nu știu .

Nimeni nu știe. Și e normal ca toată lumea să fie speriată și să facă scandal peste tot. Nimeni nu mai înțelege nimic și lucrurile sunt deja prea rapide. Și se vor accelera mult mai mult de atât. Oricine poate avea 1, 10, 100 sau în curând 1000 sau un milion de agenți care lucrează doar pentru el non stop. Ce înseamnă asta ? Eu nu știu. Repet - nimeni nu știe.