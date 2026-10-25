Arată ca un nor uriaș, dar ar putea deveni una dintre cele mai neobișnuite clădiri din Europa

Un zgârie-nori impresionant, care seamănă cu un nor „plutitor", ar putea fi construit într-o destinație turistică de top din Europa. Clădirea unică ar urma să funcționeze ca un complex cu destinație mixtă, cuprinzând apartamente, birouri și chiar un hotel.

Un zgârie-nori cu aspectul unui nor alb, suspendat deasupra unui parc, ar putea deveni una dintre noile atracții arhitecturale ale capitalei Albaniei.

Proiectul, denumit Tirana Fountain Plaza, a fost conceput de biroul danez de arhitectură BIG, fondat de Bjarke Ingels. Firma a câștigat concursul internațional pentru amenajarea zonei din jurul parcului Rinia, unul dintre principalele spații verzi din centrul orașului.

Potrivit planurilor prezentate, clădirea ar urma să pară suspendată deasupra parcului. Efectul ar fi obținut printr-o structură susținută de coloane înalte, cu margini canelate, și printr-o fațadă alcătuită din straturi de discuri albe, care ar crea impresia unui nor.

Un complex cu funcții multiple

Tirana Fountain Plaza ar urma să reunească mai multe funcții într-un singur ansamblu: locuințe, birouri, un hotel și spații destinate activităților culturale.

Proiectul include și amenajarea unor grădini, piețe pietonale și zone cu apă, concepute pentru a îmbunătăți aspectul parcului și pentru a crea noi spații de întâlnire pentru locuitori și vizitatori.

Arhitecții afirmă că proiectul ar urma să păstreze caracterul predominant deschis al parcului, în timp ce zona ar primi noi funcțiuni rezidențiale, comerciale și culturale.

Potrivit imaginilor de prezentare, clădirea ar putea fi amplasată la marginea parcului Rinia, pe strada Rruga Sami Frashëri, în apropierea complexului Taiwan Center și a bazinului decorativ Taiwan Pool.

O nouă etapă în transformarea orașului Tirana

Albania a devenit o destinație turistică tot mai populară în Europa, atrasă de litoralul său, de peisajele naturale și de costurile relativ accesibile pentru turiști.

Capitala Tirana oferă, la rândul său, acces la istoria țării, inclusiv la moștenirea perioadei comuniste, dar și la o viață de noapte animată și la o scenă culturală în dezvoltare, scrie The Sun.

Proiectul Fountain Plaza se înscrie într-un proces mai amplu de transformare urbană a orașului, în care arhitectura contemporană este folosită pentru a remodela spațiile publice și zonele centrale.

BIG lucrează, de asemenea, la proiectul unui nou Teatru Național al Albaniei, în Tirana, a cărui arhitectură este descrisă ca având forma unui papion.

Ce spun arhitecții despre proiect

Într-un comunicat, biroul BIG a anunțat că propunerea sa a ocupat primul loc în concursul internațional pentru Tirana Fountain Plaza.

„Propunerea BIG extinde peisajul parcului Rinia, sub și în jurul unei noi dezvoltări cu funcțiuni mixte, în inima orașului Tirana", a transmis firma.

Potrivit arhitecților, proiectul ar transforma un amplasament administrat în prezent în regim privat într-o nouă zonă cu funcții culturale și comerciale, prin amenajarea unor grădini, piețe, elemente acvatice și spații de întâlnire.

Planul urmărește, de asemenea, să conecteze parcul cu râul Lana și să păstreze fântâna istorică existentă.

Designul a fost selectat dintre propunerile mai multor birouri internaționale de arhitectură, printre care Cobe, Barozzi Veiga, l'AUC și JDSA.

BIG susține că proiectul integrează arhitectura, peisagistica și gestionarea apei într-un spațiu public unitar.