Aurelian Popa: OMS e un SRL al companiilor BigPharma și nu poate dicta politici în domeniul sănătății cu încălcarea suveranității statelor!

Am publicat la sfârșitul săptămânii trecute doua articole care arata intentiile OMS de preluare a unei guvernante globale in domeniul sanatatii si cum vor ceda statele suveranitatea din domeniul medical in caz de "urgente" pandemice, sau - de-a dreptul ingrijorator - pre-pandemice.

Presedintele SUA Joe Biden a salutat intentia OMS de a disimula controversatul Tratat privind pandemiile in Regulamentul Sanitar International, pentru a nu mai fi aprobat de parlamentele statelor. Cele doua articole AICI si AICI. L-am rugat pe Aurelian Popa, cunoscutul activist civic, co-organizator al seriei de conferinte cu medicii interzisi in pandemie, sa comenteze pentru Ziuanews aceste noi amendamente ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii:

"OMS-ul nu renunță la intenția de a deveni primul minister global 'de iure' al planetei. După ce anul trecut, 43 de țări au votat împotriva IHT-ului salvând întreaga lume de la cedarea suveranității naționale în domeniul sănătății publice către OMS, se observă că acum au schimbat tactica și modifică acorduri deja semnate și ratificate de către legislativele țărilor membre. După gafele și răzgândirile din pLandemie, credibilitatea OMS-ului s-a prăbușit.

OMS-ul a devenit un SRL al companiilor BigPharma, fiind finanțat majoritar, direct sau indirect, de către entități private sau ong-uri asociate lor, nu de către statele membre. Conflictul de interese este evident. Tot aici e de amintit influența toxică a Chinei asupra politicilor deciziilor luate din 2020 încoace precum și a acoperirii de către OMS a secretomaniei Chinei legată de incidentele din biolaboratoarele Wuhan.

Opinia mea rămâne în continuare că acest organism supra-statal nu are nici dreptul nici căderea de a dicta politici în acest domeniu al sănătății publice cu încălcarea suveranității statelor naționale. Vă reamintesc că pLandemia Covid-19 nu a fost declarată din punct de vedere legal pe teritoriul României niciodată. Toata restricțiile au fost luate în urma unui comunicat de preasă al președintelui 'penal' etiopian al OMS-ului, Tedros.

2020 ar trebui să ne fie învățătură de minte cu privire la 'declararea pLandemiilor' pe teritorile naționale și să NU ne mai conformăm NICIODATĂ unor astfel de restrângeri sinistre de drepturi și libertăți pentru boli cu mortalitate sub 1%, adică în spectrul gripei.", a declarat Aurelian Popa.