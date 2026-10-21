Azi la ora 17:00, ora României, jumătate de internet a intrat în reparații cu ajutorul AI. Data viitoare nu știm dacă reușim

Două vulnerabilități în PHP, limbajul de programare pe care rulează cam 70% din site-urile lumii: WordPress, Drupal, Joomla, Magento, Wikipedia și preferatul agențiilor web din România în ultimii 15 ani. Le-au botezat PHP2Shell.

Ce fac: un atacator trimite niște cereri special construite către site și ajunge să ruleze cod pe server, fără cont și fără parolă. De acolo poate citi parole, chei API, sesiuni, date de card. Scor de gravitate 9.2 din 10. Detaliile au început să se scurgă de ieri așa că toată planeta a stat azi cu degetul pe butonul de update.

De ce scriu despre asta: vulnerabilitățile au fost găsite cu AI de două echipe, independent. Calif, împreună cu OpenAI, pe 1 august. Wiz, pe 19 august, cu Gemini și GPT. Wiz spune că un singur cercetător a făcut într-o săptămână ce i-ar fi luat unei echipe de top câteva luni.

Problema era cunoscută, raportată în 2020, regăsită într-un audit în 2024, lăsată acolo pentru că nimeni nu reușise să dovedească că poate fi exploatată. Era prea complicat. AI-ul a făcut însă ce e complicat, fezabil. Vestea bună este că patch-ul (rezolvarea) a fost publicat adineauri.

Dacă aveți un site pe hosting, firma de hosting face update-ul. Trimiteți-le azi un mail de un rând: „Ați aplicat patch-ul pentru PHP2Shell?". Pe VPS sau server propriu, treaba e a voastră sau a agenției, scrieți-le urgent. Atacurile abia încep. Azi dimineață, mai multe firme de securitate încă nu vedeau exploatări confirmate, doar scanări de probă. Fereastra însă e scurtă: Sansec estimează atacuri în masă la 15 minute după publicarea patch-ului.

Cam 59% din serverele PHP vizibile pe internet care își afișează versiunea rulează 8.1 sau mai vechi. Pentru ele patch-ul oficial nu vine deloc, singura soluție e migrarea. Cine are un site făcut acum câțiva ani și uitat de agenția care l-a livrat, gen multe magazine online mici sau poate site-uri de primărie, stă exact în categoria asta.

Lecția mare: complexitatea a fost ani de zile o formă de protecție. Problemele erau acolo, dar era dificil să le exploatezi. AI-ul a anulat protecția asta pentru ambele tabere în același timp. Azi apărătorii au avut un avantaj. Data viitoare, vom vedea.

Mircea Șerdin