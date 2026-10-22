Călin Georgescu a păstrat tăcerea la audierea în noul dosar penal, al cincilea deschis pe numele fostului candidat la președinție
Postat la: 22.10.2026 |
Polițiștii din Ilfov au mers joi, 22 octombrie, la Arestul Central pentru a-l audia pe Călin Georgescu în noul dosar penal legat de salutul legionar făcut în public, însă fostul candidat a invocat dreptul de a nu da declarații.
Polițiști din Ilfov care se ocupă de dosarul privind infracțiunea de utilizare a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, deschis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea după ce Călin Georgescu a făcut salutul legionar la ieșire dintr-o secție de Poliție, au încercat, joi, să îl audieze pe fostul candidat la președinție.
Aceștia au mers la Arestul Central, însă Georgescu a refuzat să dea orice declarațe invocând dreptul la tăcere, au precizat surse judiciare. Acesta este al cincilea dosar penal care este legat de Călin Georgescu, după ce, cu o zi în urmă, procurorii DIICOT au făcut percheziții la două adrese din București într-un dosar penal de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.
În acest dosar, Călin Georgescu i-ar fi cerut unui bărbat să îi scaneze vila din Mogoșoaia, vizată de perchezițiile din 21 septembrie, cu scopul identificării mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video folosite de anchetatori, dar și pentru alterarea datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.
Călin Georgescu se află, în prezent, în arest preventiv, în așteptarea deciziei definitive a magistraților, după ce Tribunalul București a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu.
Marți, 13 octombrie, Tribunalul București a decis plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu, luând astfel o măsură preventivă mai blândă în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale, aflat în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul de înșelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro. În acest dosar, Călin Georgescu, Ioan Rusen și un cetățean italian sunt acuzați că au constituit un grup infracțional organizat convingând un om de afaceri român că ar putea obține o finanțare de 6 milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții de peste un milion de euro.
Judecătorul care a decis plasarea lui Georgescu în arest la domiciliu este același magistrat care a respins inițial propunerea procurorilor de arestare preventivă a acestuia plasându-l sub control judiciar. Respectiva decizie a fost contestată la instanța superioară, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la Președinție.
Decizia din 13 octombrie a fost însă contestată de către procurori, astfel că Georgescu a rămas în continuare în Arestul Central. Contestația procurorilor are termen de judecare vineri, 23 octombrie, la Curtea de Apel București.
În 7 octombrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au anunțat că au pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, după ce puseseră sechestru și pe vila din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale.
Călin Georgescu mai este cercetat în alte două dosare penale, în ambele fiind trimis în judecată. Un dosar este cel în care a fost trimis în judecată, alături de fostul mercenar Horațiu Potra și de alți 20 de inculpați, pentru destabilizarea României, Georgescu fiind acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată, iar Horațiu Potra de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. La termenul de luni, 28 octombrie, instanța a amânat cauza pentru 12 octombrie.
Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un alt dosar în care este acuzat de propagandă legionară și de promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid și de crime de război.
În 3 aprilie, Georgescu scăpase de controlul judiciar, la mai bine de un an de la instituirea acestei măsuri preventive, după ce Tribunalul București i-a admis contestația și a desființat în parte hotărârea Judecătoriei Sectorului 1, care decisese să-i mențină măsura.
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