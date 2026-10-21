Călin Georgescu, vizat de un nou dosar DIICOT: Procurorii îl acuză că a încercat să compromită sistemele de supraveghere ale anchetatorilor

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, este implicat într-o nouă anchetă a DIICOT, fiind suspectat că ar fi încercat să interfereze cu dispozitivele de supraveghere folosite de procurori.

Potrivit anchetatorilor, Georgescu i-ar fi solicitat unui bărbat de 35 de ani să verifice locuința sa din Mogoșoaia pentru a descoperi eventualele echipamente de înregistrare audio-video instalate de autorități și pentru a afecta funcționarea sistemelor informatice utilizate în cadrul investigației.

După ce DIICOT a făcut percheziții la Mogoșoaia, el ar fi angajat un bărbat pentru a căuta, a găsi și a distruge tehnica de supraveghere audio-video pusă de DIICOT, lucru ilegal potrivit prevederilor din Codul Penal, în condițiile în care supravegherea tehnică este realizată conform Codului de Procedură Penală.

Cei doi nu ar fi reușit să distrugă tehnica procurorilor DIICOT, dar Călin Georgescu se asigura astfel că nu va fi ascultat și că procurorii nu vor obține noi dovezi împotriva sa, după ce, la percheziții, aceștia ar fi identificat mai multe dispozitive de bruiaj în locuința și mașina sa.

Dosarul are o greutate cu atât mai mare cu cât vineri urmează să fie judecată contestația DIICOT la măsura arestului la domiciliu dispusă. Procurorii DIICOT au anunțat că, miercuri, au efectuat două percheziții domiciliare în Capitală, în cadrul cercetărilor referitoare la presupuse infracțiuni informatice.

„Astăzi, 21 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracţiunile de alterarea integrităţii datelor informatice și perturbarea funcţionării sistemelor informatice", se arată într-un comunicat de presă.

Conform DIICOT, investigația are legătură cu o acțiune desfășurată la proprietatea lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, după perchezițiile efectuate anterior de anchetatori la aceeași adresă. Procurorii susțin că fostul candidat ar fi cerut verificarea imobilului pentru identificarea aparaturii de supraveghere, însă scopul urmărit nu a fost atins „din motive independente de voința suspecților."

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la data de 26.09.2026, un suspect în vârstă de 35 ani, la solicitarea unui alt suspect, în vârstă de 64 de ani (ce are calitatea de inculpat într-un alt dosar instrumentat de către DIICOT - Structura Centrală) a procedat la scanarea/verificarea imobilului acestuia, din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, având ca scop identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice ori perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.

Demersul a avut loc după ce, la data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT - Structura Centrală au efectuat o percheziție domiciliară la imobilul respectiv, în cadrul unei cauze penale în care au fost puse în aplicare și măsuri de supraveghere tehnică, împrejurări cunoscute de cei doi suspecți. Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT - Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei", se mai arată în comunicat. În noua cauză penală, fostul candidat la prezidențiale este suspectat de instigare la săvârșirea infracțiunii de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Călin Georgescu se află în continuare în Arestul Central, iar vineri magistrații Curții de Apel urmează să hotărască dacă acesta va fi pus în libertate din arestul preventiv și va trece în arest la domiciliu.